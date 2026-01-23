加拿大強化與中國貿易關係 盧特尼克警告恐影響美墨加協定談判

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日加強與中國的貿易關係，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四（22日）斥責這項行為是「政治噪音」，並警告這可能影響到今年夏季即將針對美墨加協定（USMCA）進行的談判。

盧特尼克週四在達沃斯參加世界經濟論壇期間接受《彭博》訪問時，談到加拿大與中國近期往來密切的情況，盧特尼克表示，「你認為中國會開放經濟接受來自加拿大的出口嗎？」並直言，這是自己所見過「最愚蠢的事」。

卡尼上週與中國國家主席習近平達成協議，為中國向加拿大電動車和汽車產業投資敞開大門，作為交換，中國將降低對加拿大油菜籽的關稅，他還稱中國比美國更「可預測」。

談到卡尼近期的發言時，盧特尼克表示，應該把這視為加拿大總理發出的「政治噪音」，他不認為這會成真，因為卡尼忽略了加拿大經濟的現況，以及與美國這個30兆美元經濟體開展業務的事實，他們現在的處境是無法改變的。

盧特尼克指出，加拿大與美國市場之間的貿易協定是「全球第2好」，僅次於墨西哥。盧特尼克還暗示，加拿大對中傾向可能會成為美墨加協定修訂談判中的一個問題，並提到，美墨加協定的重新談判可能會在今年夏末或是夏中進行。

盧特尼克質疑，如果渥太華選擇進口中國電動車，並採取其他加強與北京貿易的措施，「你認為美國總統會在美墨加協定談判期間說，你們應該繼續保持世界上第2好的協議嗎？」

加拿大財政部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）在魁北克向記者表示，G7每個成員國都在制定自己與中國的戰略發展道路，加拿大也不例外，未來將繼續與美國夥伴攜手合作，與此同時，加拿大人現在也已明白，多元化是關鍵，需要增強韌性。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週四則表示，僅管卡尼與美國總統川普（Donald Trump）近期存在分歧，但墨西哥仍將努力維持美墨加協定，自己也會嘗試與卡尼對話。

