施壓川普？印度和歐盟將達成「史上最大規模協議」

〔財經頻道／綜合報導〕對於一直承受美國懲罰性關稅重創的印度來說，無疑是一劑強心針。CNBC報導，據稱，歐盟即將與印度達成1項「史上最大規模協議」，歐盟委員會主席馮德萊恩週二在達沃斯世界經濟論壇上表示，歐盟正處於與新德里達成「歷史性貿易協定」的邊緣。她說，我們選擇公平貿易而非關稅，選擇夥伴關係而非孤立，選擇永續發展而非剝削。

報導指出，自從川普去年8月對印度加徵50%的關稅以來，印度一直在尋找替代出口市場，並與多個國家達成了貿易協定。

「印度對貿易協定的開放態度早於川普2.0時代，但我們看到，隨著各國在不確定的全球環境下尋求共同發展，貿易協定的達成速度加快了，」戰略與國際研究中心高級顧問兼印度和新興亞洲經濟主席理查德·M·羅索表示。

過去幾個月，印度相繼宣布與英國、阿曼和紐西蘭達成貿易協議。週一，阿聯和印度承諾在2032年將雙邊貿易額增加一倍，達到2000億美元（6.32兆）以上。同時，印度也與這個中東國家簽署了1項價值30億美元（約新台幣948億）的液化天然氣採購協議。

印度希望歐盟委員會主席1月25日至27日對新德里的訪問能夠以宣布一項貿易協議而告終，因為印國正努力提振出口，以彌補對美出口的下降。專家告訴CNBC，訪問期間宣布達成協議的可能性很高。

但他們也表示，印度與歐盟達成的貿易協定不會取代美國成為印度的第一大出口目的地。

Teneo 地緣政治風險諮詢團隊顧問 Arpit Chaturvedi 表示，「由於印度與美國沒有達成貿易協議，歐盟協議現在對印度的對外經濟戰略至關重要」。

他補充說，這為印度提供了1個“西方的替代錨點”，並恢復了印度與美國達成協議的一些談判籌碼。

根據歐盟委員會的數據，2024年印度與歐盟之間的貨物貿易額將超過1200億歐元（約新台幣4.46兆），歐盟將成為印度最大的貿易夥伴。機械設備、化學品、賤金屬、礦產品和紡織品是新德里對歐盟的主要出口產品。

新加坡星展銀行高級經濟學家拉迪卡·拉奧表示，與歐盟的貿易協定可能不會包括鋼鐵、汽車和農業等敏感領域，這些領域可能會單獨談判。

歐盟國家與印度的貿易額幾乎與新德里與美國和中國的貨物貿易額持平。

但貿易總額並不能反映印度對美國市場的依賴程度：2024年，印度對美國的貨物貿易順差為458億美元（約新台幣1.45兆），而對歐盟的順差則低得多，為258億美元（約新台幣8152.8億）。

截至去年12月的9個月裡，印度對6個主要歐盟市場（ 荷蘭、德國、義大利、西班牙、法國和比利時）的出口總額為438億美元（約新台幣1.38兆），而僅對美國的出口額就達到了658.8億美元（約新台幣2.08兆）。

Teneo 的 Chaturvedi 表示，鑑於印度對美國的出口規模，新德里達成的大多數協議都只是“部分緩衝措施”，而不是彌補與美國貿易損失的補救措施。

標普全球評級高級經濟學家維什魯特·拉納表示：“印度與歐盟的協議可以部分緩解美國關稅對出口的影響”，但他補充說，與美國達成貿易協議對印度經濟仍然至關重要。

