耐用又保值！資深技師點名2026年式這6款「親民價」SUV值得買。（圖片來源／豐田自動織機）

〔財經頻道／綜合報導〕經濟實惠的SUV不僅意味著更低的初始購買價格，還要將可靠性、安全性和低維護成本，全納入考量，資深技師表示，豐田RAV4、Honda CR-V等6款2026年式的SUV，不僅價格親民，且耐用又保值，是值得購買的車款。

《GOBankingRates》採訪了資深技師、同時也是German Car Depot老闆蓋爾凡德（Alan Gelfand）指出，對他而言，「經濟實惠的SUV不僅僅是購買價格低廉，更重要的是長期擁有成本低」。

因此，他判斷車輛是否經濟實惠的方法，包括分析車輛的可靠性、保固範圍、轉售價值以及未來十年的預期維修成本，尤其著重於可靠性和維修成本，而以下6款是他覺得2026年式中經濟實惠的SUV。

1、豐田RAV4（Toyota RAV4）

起價：3.3萬美元（約新台幣104.28萬）

2026年豐田RAV4繼續保持其作為最均衡SUV之一的地位，兼具卓越的價值、實用性和耐用性。根據《MotorTrend》雜誌報道，RAV4混合動力車款憑藉其2.5升汽油引擎和節能的混合動力技術，在小型SUV的性能、安全性和科技配置方面均名列前茅。由於豐田可靠和良好的口碑，RAV4在二手車市場也保持著強勁的保值率。

蓋爾凡德提到，豐田成熟的工程技術確保了車輛在車主定期保養的情況下，並能維持長期穩定的性能。 2026年款RAV4在標準保養條件下預計使用壽命超過15年，證明RAV4仍是最明智的家用SUV選擇之一。根據Edmunds網站報導，混合動力版RAV4的預計油耗超過40英里/加侖，同時維修成本也維持在適中水準。

2、本田（Honda CR-V）

起價：3萬920美元（約新台幣97.71萬）

2026年本田CR-V延續了緊湊型SUV的高效性和可靠性標竿地位。其混合動力版本憑藉著更優異的燃油經濟性，在同級車型中脫穎而出，綜合油耗最高可達40英里/加侖，並帶來絲滑舒適的駕駛體驗。起售價3萬920美元，使其成為市場上最具性價比的車型之一。

蓋爾凡德進一步指出，CR-V低廉的保險費用和極高的轉售價值使其成為注重實用性的駕駛者的理想之選。他也強調，CR-V的混合動力技術日臻成熟，這意味著更少的故障和更優異的長期可靠性，超越了早期的競爭對手。

3、馬自達（Mazda CX-5）

起價：3萬1000美元（約新台幣97.96萬）

注重時尚內裝和精湛操控的駕駛者往往會被2026年馬自達CX-5所吸引，這款SUV兼具豪華感和經濟性。根據MotorTrend.com報道，儘管馬自達正準備對其CX-50系列進行重大升級，但CX-5依然保持著高端車型才有的舒適性和精湛工藝，而價格卻更加親民。

根據 Edmunds 報導，CX-5 的保養成本低於同級別平均水平，而且與豐田和本田的競爭對手相比，其二手車殘值表現也相當出色。

4、 現代（Hyundai Tucson）

起價：2萬9200美元（約新台幣92.27萬）

2026年現代Tucson以親民的價格提供高階配置，對同級日系車型構成強而有力的競爭。根據MotorTrend.com報道，現代汽車致力於普及高端科技，將通常只在豪華車上才會出現的數位化顯示器、駕駛輔助系統和舒適的內裝配置融入其中。其10年或10萬英里的原廠保固也彰顯了現代汽車對產品可靠性和成本透明度的信心。

「它性價比極高，因為單憑其保固服務就能消除許多用車顧慮，」蓋爾凡德說。

5、速霸陸（Subaru Forester）

起價： 2萬9995美元（約新台幣94.78萬）

根據Edmunds報導，即將上市的2026年Subaru Forester延續了其作為頂級全天候經濟型 SUV 的美譽，並專注於操控性和安全性。憑藉標配的對稱式全時四輪驅動系統，森林人在各種惡劣天氣條件下都能提供出色的穩定性和駕駛信心。斯巴魯的可靠性記錄仍位居行業前列，為消費者帶來長期耐用的保障。

蓋爾凡德將Forester列為經常在氣候多變地區駕駛的購車者的首選推薦， 「這款車型兼具實用性和舒適性，並且擁有出色的保值率」。

6、起亞（Kia Sportage）

起價：2萬8690美元（約新台幣90.66萬）

最後，2026年起亞Sportage憑藉其卓越的性價比，成為注重性價比的SUV買家的明智之選。根據《Car and Driver》雜誌報道，混合動力和插電式混合動力車型凸顯了起亞在不犧牲舒適性和科技配置的前提下，致力於提升燃油效率的努力。

蓋爾凡德強調，起亞的延長保固計畫對注重預算的消費者來說是一項令人安心的保障，能夠確保車輛在整個使用年限內的價值。Sportage在設計、科技配置和低維護成本方面實現了平衡，深受追求輕鬆日常駕駛體驗的城市駕駛者的青睞。憑藉良好的二手車保值率和先進的駕駛輔助功能，Sportage以入門級車型的價格，定位為高階車型。

