美股收盤》美歐局勢緩解！道瓊漲逾300點 台積電ADR走升

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普致力推動控制丹麥自治領地格陵蘭，隨著川普態度轉變，美歐之間緊張緩解，美國股市週四延續前一交易日的漲勢，道瓊工業指數上漲306.78點、0.63%，標普500指數上漲0.55%，那斯達克指數上漲0.91%，費城半導體指數上漲0.16%，台積電ADR上漲0.38%，收在327.37美元。

綜合外媒報導，本週早些時候，川普與歐洲領導人就格陵蘭島問題發生衝突，導致投資人拋售股票，但週三川普語氣放緩，儘管仍然堅持要控制這塊丹麥領土，但表示不會對歐洲商品徵收關稅，並不會動用武力獲取格陵蘭，受消息提振，股市出現反彈。

川普態度的急劇轉變令市場迅速鬆了一口氣，週四大型股輝達上漲0.91%，AMD漲1.57%，微軟漲1.58%，蘋果上漲0.28%，Alphabet漲0.75%，Meta勁揚5.66%，特斯拉上漲4.15%。

道瓊工業指數上漲306.78點，或0.63%，收在49384.01點。

標準普爾500指數上漲37.73點，或0.55%，收在6913.35點。

那斯達克指數上漲211.20點，或0.91%，收在23436.022點。

費城半導體指數上漲13.10點，或0.16%，收在8055.17點。

