麝香葡萄降價了 2026爆出最新甜甜價

韓國「晴王麝香葡萄」（Shine Muscat）因產量過剩價格走跌。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國「晴王麝香葡萄」（Shine Muscat）因產量過剩，去年就呈現跌價態勢，台灣傳統市場每台斤大約落在280元上下，價格雖比往年下跌，並不親民。結果，2026年價格持續走跌，最近每台斤已殺到180元，跌幅達35%，無論是買回家給家人品嘗或送禮，都是不錯的選擇。

「晴王麝香葡萄」曾被譽為葡萄界的愛馬仕，深受中國富豪喜愛，現在正失去人氣，其價格已跌至5年前的一半以上。另外種植面積大增也是原因之一，韓國統計顯示，2017 年「晴王麝香葡萄」種植面積僅佔產業 4%，到 2023 年迅速增長至超過 43%。

韓國出口商此前表示，由於韓國國內市場價格急跌的嚴峻情勢下，正竭盡全力多元化出口市場，台灣就是重點拓銷市場，去年底已在台灣展開一系列促銷活動。

根據《Freshplaza》22日最新報導，大名農場（Daemyung Farms，音譯）的 Nick Lee說，「我們的主要出口市場包括美國及台灣等亞洲主要市場。中國在價格方面對東南亞有重大影響，南亞的零售商仍維持穩定的訂單。」

另外，為了拓展北美市場，韓國「晴王麝香葡萄」也首度打入美國Costco，Nick Lee說，「這是我們首次透過出口計畫向美國的 Costco 供應晴王麝香葡萄，隨著需求成長，我們持續擴展這項業務。目標是建立一個穩定且長期的出口計畫，而不僅僅是季節性出貨。」

至於韓國晴王麝香葡萄目前在台灣北部1傳統市場價格，近日可見攤商喊出每台斤180元的價格，若相較於4個多月前，跌幅達35.7%。

