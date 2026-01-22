旅遊不便險4月新制上路 每人最多限買兩張

旅遊不便險4月新制上路，未來每人最多限買兩張。圖為金管會保險局副局長蔡火炎（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕旅遊不便險新制4月上路，每人每次限買2張。金管會今天表示，產險公會預計今年4月1 日起完成「通報平台」的建置，未來「定額給付型」的旅遊不便險將有限制；例如：一家產險公司只能買一張，整體產險業最多買兩張；產險公會也建議，班機延誤、行李延誤、行李損失等「定額理賠」上限最高為6000 元。

金管會今天公布「旅行綜合保險」及「旅行不便保險」之統計，2023年度的保費收入為12.2億元、投保件數為307萬件，2024年保費收入為21.2億元、投保件數479萬件；至於2025年前11月累計保費收入為28億元、投保件數544萬件，已經超車去年前11月。

保險局副局長蔡火炎表示，為免出現超額理賠、符合「損害填補精神」，產險公會正在建置旅行不便保險通報平台，預定於今年4月1日正式上路，產險業者針對「定額給付型」的旅遊不便險，採取多項核保規範。包括：每人單次旅遊，定額理賠不便險合計最多僅能投兩張，其中，理賠上限採「累計給付」，例如：如延誤4小時賠 6000元，滿8小時再加碼，單張保單最高給付額度以1萬2千萬元。

蔡火炎指出，旅遊不便保險是保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等突發狀況相關風險；其中「班機延誤」保險，就定期航機班機延誤期間，需額外支出之膳食、住宿及往返機場與住宿地點間之交通費用予以理賠，與「旅程更改」保險係就保單條款約定之特定事故（例如機場罷工、天災等）致被保險人必須更改預定旅程，所增加之交通或住宿費用，予以理賠。

金管會表示，現行投保方式多元便利，民眾除透過實體通路投保外，也可隨時利用網路或APP投保，保險業亦有在機場設置服務櫃檯提供投保服務，民眾可多加利用。

另外，因各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，部分已知、可預期狀況或自身因素，可能列為除外責任或不保事項，例如班機延誤保險即不包含被保險人因本身事由而未搭乘預定班機之情形；提醒民眾在投保前應詳加閱讀保單條款內容，瞭解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以確保符合自身需求並避免理賠爭議，讓旅遊保障更為周延。

