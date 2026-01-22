黃仁勳親吐唯一後悔的事 竟與賓士有關

輝達執行長黃仁勳出席世界經濟論壇。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳出席2026瑞士達沃斯世界經濟論壇時稱，自己唯一後悔的事就是在輝達IPO之後，當時市值為3億美元（約台幣94.5億），為了給父母禮物，賣掉輝達部分股票，買了一輛賓士S-Class轎車。由於輝達市值已逼近5兆美元（約台幣157.5兆），他自我調侃的說，這輛車實際上變成「世界上最昂貴的汽車」，坦言他和父母都對當初太早賣股感到遺憾。

《Wccftech》報導，輝達執行長黃仁勳在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）與貝萊德執行長芬克（Larry Fink）對談。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳說，輝達首次IPO後，市值僅3億美元，為了給父母一份不錯的禮物，他當時賣掉部分股票，買了一輛賓士S-Class轎車。

由於輝達目前是全球市值最高的公司，接近5兆美元，因此黃仁勳自我調侃的說，這輛車實際上變成「世界上最昂貴的汽車」，並坦言他和父母都對當初太早賣股票感到遺憾。

黃仁勳強調，相較於股市波動，他更關注產業基本面，在超大規模雲端運算廠商（Hyperscalers）的推動下，全球目前正經歷人類歷史上最大規模的基礎設施建設，這主要得益於超大規模資料中心的普及，而前沿模型及其應用的發展也需要強大的運算能力。

有關AI產業的發展，黃仁勳認為，目前的建設投入已達數千萬美元，未來需求仍達數兆美元。這種大規模投入完全合理，因為AI模型需要處理海量語境訊息，才能產生驅動上層應用所需的智慧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法