鴻海攜手三菱FUSO成立合資企業 下半年完成交易

鴻海今天表示，集團拍板攜手三菱FUSO卡客車株式會社共同宣布合資成立巴士公司。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，集團拍板攜手三菱FUSO卡客車株式會社（MFTBC）共同宣布合資成立巴士公司，雙方已於今日簽署正式協議，目標於2026年下半年完成交易。此交易仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准，預計現任MFTBC巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長。

鴻海表示，公司先前已與MFTBC簽署合作備忘錄，雙方將攜手旗下子公司三菱FUSO卡車・巴士製造公司（MFBM）以及鴻華先進科技（2258），在零排放領域探索戰略合作。新成立的巴士公司將結合雙方資源，在零排放巴士的開發、生產、供應鏈管理及銷售方面展開合作，並將以鴻華先進開發的MODEL T與MODEL U作為首波合作車款。

請繼續往下閱讀...

鴻海認為，雙方今日共同宣佈成立合資公司，代表合作進入下一階段。除了現有柴油車產品線外，新公司目標透過加速開發具競爭力的零排放巴士，滿足社會對高品質大眾運輸的需求。新巴士將在日本富山工廠進行開發與生產，採用已有超過90年歷史的「FUSO」品牌，總部則設於日本川崎。

鴻海看好憑藉在地化的研發、採購、生產與銷售通路，新公司預計將能順利銜接日本的法規、品質標準與客戶需求，加上集團在零排放車輛領域的專業技術、高科技實力及全球合作夥伴網絡為強力後盾，確保產品在日本及全球市場取得成功。

鴻海科技集團電動車策略長關潤表示，移動載具是鴻海的策略發展重點，這次和MFTBC合作將為日本交通生態體系提供全方位的電動化解決方案，雙方的合作模式將大幅縮短開發週期並提升成本效益。新公司期待未來幾年於前瞻科技領域有更廣闊的合作機會，著重於滿足客戶期待，不僅透過持續改良傳統內燃機（ICE）技術，更要推動零排放運輸，並帶領FUSO巴士邁向數位化與電動化的新紀元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法