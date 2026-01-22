年薪最高破400萬！10大高薪工作曝光 不用高學歷、免進辦公室

美媒報導，10個年薪至少7萬美元的遠端入門工作。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕遠端工作已成為常態，而且不乏高薪的入門級職位，非常適合剛踏入職場或想轉換跑道的求職者。美媒報導，以下10種工作年薪至少7萬美元（約新台幣221萬元），不需要碩博士學位，只要具備相關領域的大學學歷、證照，或作品集即可入行，資料來自美國勞工統計局。這些工作偶爾可能需要進辦公室，但大多數時間都能在家完成。少了通勤時間，等同於「變相加薪」，對財務狀況改善相當有幫助。

1.影像與影片剪輯師：年薪中位數7萬570美元（約新台幣223萬元），這份工作主要是在電腦上剪輯影片，不論是接案或公司職位，都非常適合遠端作業。具備電影或媒體相關學士學位是加分條件，但作品集比學歷更重要，能直接證明你的剪輯能力。



2.作家與作者：年薪中位數7萬2270美元（約新台幣228萬元），寫作本身就非常適合遠端工作，重點在於清楚、有吸引力地傳達資訊。有相關學位有幫助，但擁有作品集更關鍵，即使只是個人部落格，也能大幅提高錄取機會。

3.人力資源專員：年薪中位數7萬2910美元（約新台幣230萬元），負責員工關係、薪酬福利、訓練與法規遵循等事務，多數流程已數位化，可在家完成。相關科系學士學位即可入門，良好的人際溝通能力與正向態度非常重要。

4.理賠專員：年薪中位數7萬6790美元（約新台幣242萬元），負責調查保險理賠案件，確認是否符合保單條件。部分職位需外出，但多數可遠端進行。有學士學位是加分條件，但並非所有職位都強制要求。

5.成本估算師：年薪中位數7萬7070美元（約新台幣243萬元），評估專案所需的時間、人力、材料與預算，在建築、製造與工程領域非常關鍵。大多數分析建模都在電腦完成，適合遠端工作。具備相關學位與專業證照更具優勢。

6.核保人員（Underwriter）：年薪中位數7萬9880美元（約新台幣252萬元），負責評估申請人是否符合貸款或保險標準，工作內容以電腦與電話為主。通常需要財務、商業、經濟或數學相關學士學位。

7.會計師：年薪中位數8萬1680美元（約新台幣258萬元），負責審查公司財務紀錄、發現異常。只要能遠端連線公司系統，即可在家工作。通常需學士學位和證照。

8.財務分析師：年薪中位數10萬1910美元（約新台幣322萬元），分析股票、債券與投資標的，協助企業或個人做出投資決策。只要能存取財務資料與分析工具，即可遠端作業。通常需財務或經濟相關學位。

9.業務工程師：年薪中位數12萬1520美元（約新台幣354萬元），結合銷售與技術能力，只要有資料與穩定通訊設備即可遠端工作。學歷並非絕對必要。

10.軟體開發工程師：年薪中位數13萬1450美元（約新台幣415萬元），負責設計、開發與維護應用程式與系統，工作高度電腦化，非常適合遠端。通常需要電腦科學相關學位，但許多技能可自學。

報導總結，想拿高薪、不想進辦公室，真的不必讀到博士。只要有學士學位、相關技能或作品集，就能搶進年薪7萬美元以上的遠端工作。根據麥肯錫研究，截至2024年，美國約23%勞工至少部分時間遠端工作，可以確定的是，在家賺錢，不只是趨勢，而是未來。

