罕見批評川普移民政策！小摩執行長戴蒙：我不喜歡我所看到的

2026/01/22 07:14

小摩執行長戴蒙罕見批評川普移民政策，並稱我不喜歡我所看到的。（路透資料照）小摩執行長戴蒙罕見批評川普移民政策，並稱我不喜歡我所看到的。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕罕見公開批評川普政策！摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）週三表示，他不同意川普總統的移民政策，戴蒙說「我不喜歡我看到的，5個成年男子毆打1位老太太，」所以我認為我們應該稍微冷靜一下，不要再對移民問題如此憤怒了。

CNBC報導，這在美國企業領導人中實屬罕見，戴蒙公開譴責了川普的一項標誌性政策。

戴蒙在瑞士達沃斯世界經濟論壇的一個小組討論會上發言時，最初讚揚了川普為加強世界最大經濟體邊境安全所採取的措施。

但長期以來一直倡導移民改革以促進美國經濟成長的戴蒙，也明顯提到了美國移民和海關執法局官員抓捕據稱是無證移民的人的影片。

「我不喜歡我看到的，5個成年男子毆打1位老太太，」戴蒙說。 “所以我認為我們應該稍微冷靜一下，不要再對移民問題如此憤怒了。”

目前尚不清楚戴蒙指的是某個具體事件，還是更廣泛地 指美國移民及海關執法局（ICE）的衝突。

週三，戴蒙表示，他想更多地了解在移民執法局突襲行動中被抓捕的人員情況：“他們在這裡是合法居留的嗎？他們是罪犯嗎？……他們是否違反了美國法律？”

戴蒙補充說：“我們需要這些人。他們在我們的醫院、旅館、餐廳和農場工作，他們都是好人……他們應該受到應有的待遇。”

戴蒙敦促川普允許「勤奮的人」獲得公民身份，並提供「適當的庇護」機會。

「我認為他可以做到，因為他控制了邊境，」戴蒙說。

