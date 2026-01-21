里程高不等於廢車！「13款二手車」被點名值得購買 TOYOTA這4款上榜

外媒報導，13款值得購買的二手車。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕購車是一項重大的財務決策，雖然許多人會傾向購買全新車，但二手車往往是更聰明的選擇。購買二手車能以合理價格入手理想車款，同時享有可靠性能。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，挑選二手車時，查看里程數是明智之舉，雖然高里程有時是警訊，但不代表車子就不能使用。事實上，許多車款在妥善保養下，可以輕鬆跑過20萬英里以上，依舊可靠耐用，而且價格更實惠，以下整理13款即使高里程仍值得購買的二手車。

1.Toyota Camry（2007–2017年款）：Camry長期是美國暢銷轎車，維護成本低、零件價格合理，且幾乎沒有常見大問題，非常實用。

2.Honda Accord（2008–2017年款）：Accord以可靠、實用聞名。常見引擎選項有2.4L四缸與3.5L V6，前者省油，後者動力強勁但每約10萬英里需更換正時皮帶。空間充足、保值性佳，是高效率的通勤選擇。

3.Toyota Prius（2010–2015年款）：Prius以油耗低與可靠性聞名。配備1.8L四缸汽油引擎與電動馬達的混合動力系統，原廠電池壽命通常15萬至25萬英里，更換電池費用相對早期車型低廉。

4.Subaru Outback（2013–2019年款）：Outback是全時四驅車，無論山路還是長途旅行都適合。妥善保養下可達20萬至30萬英里，通常15萬英里前不需大維修。需注意每6萬英里更換油液，約15萬英里進行懸吊更新。

5.Lexus RX 350（2007–2015年款）：Lexus RX是耐用豪華SUV的代表。多數車輛可輕鬆超過20萬英里，有些甚至可達30萬英里以上。使用正時鏈條，不需更換皮帶，妥善保養即可長期使用。

6.Ford F-150（2011–2014年款）：5.0L Coyote V8引擎堪稱福特最可靠之一，輕鬆跑超過20萬英里仍維持高性能。維護簡單、零件便宜，不容易出現碳積問題或昂貴的十速變速箱故障。

7.Honda CR-V（2012–2016年款）：可靠的小型 SUV 選擇，基本保養如換油、調整氣門即可輕鬆跑過20萬英里。

8.Toyota Tacoma（2005–2015年款）：Tacoma是最可靠的中型皮卡之一，保值性與耐用性極佳。簡單的設計與四缸車型助它輕鬆超過20萬英里，有些甚至達30萬英里以上。

正時皮帶在10萬至20萬英里間更換即可。

9.Honda Fit（2002年款）：Honda的可靠性與實用性有口皆碑，2002年Fit是代表作。搭載 1.5L 四缸引擎，表現優異且油耗低。許多車輛輕鬆超過10萬英里，甚至20萬英里以上。

10.Chevrolet Silverado 1500（2007–2013年款）：Silverado 1500 以耐用性著稱，適當保養下可輕鬆超過25萬英里。設計簡單、零件廣泛且維修便宜，維護成本低。

11.Toyota Avalon（2005–2012年款）：Avalon 是全尺寸轎車，搭載 Toyota 最可靠引擎之一。基本保養下可達 30萬 英里以上，提供平穩舒適的駕駛體驗與良好油耗。使用正時鏈條，不需更換皮帶，車內空間寬敞，適合工作與家庭使用。

12.Volvo XC90（2005–2014年款）：XC90 出乎意料地耐用，定期保養下可輕鬆超過20萬 英里。全時四驅、穩固車身與安全配備，使其成為長期可靠的 SUV 選擇。

13.Mazda3（2010–2013年款）：Mazda3 省油又好開，即使超過20萬英里依然可靠。2.0L/2.5L 引擎簡單、鏈條驅動，無渦輪或直噴積碳問題。注意防鏽並按時保養，即可延長使用壽命。

