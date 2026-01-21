黑松攜手金門酒廠復刻5款經典白金龍 鍍金袖珍瓶曝光

黑松（1234）公司攜手金門酒廠推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」，復刻歷代5款經典白金龍設計，將60餘年的品牌演進濃縮於掌心之中，打造成「鍍金特仕版」袖珍瓶，26日起限量開放預購，預期將掀起酒品收藏家搶購。（黑松提供）

（提醒您！飲酒過量，有礙健康）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎接新春，黑松（1234）公司攜手金門酒廠推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」，復刻歷代5款經典白金龍設計，將60餘年的品牌演進濃縮於掌心之中，打造成「鍍金特仕版」袖珍瓶，26日起限量開放預購，預期將掀起酒品收藏家搶購。

黑松表示，58度金門高粱酒自1962年問世以來，用一甲子的歲月陪伴台灣人走過無數日常，隨著時光的推移，金高的經典風味早已深植人心，一張張封存著時代記憶的歷代酒標也成為許多藏家爭相收藏的焦點。

「58白金龍袖珍時光寶盒」集結歷代5款白金龍酒款設計，完整濃縮於禮盒內，1月26日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價每組1680元。

從1962年初代雙龍圖騰的復古筆觸，到中文標示「由右至左」的閱讀古趣，乃至英文譯名由早期的「Kau Liang Wine」演進至國際化「Liquor」的軌跡，每一處細微的更動都經過嚴格考證，忠實還原了當年的時代氛圍。

貫穿5代酒標、始終如一的「FIRST QUALITY」字樣，更像是一枚堅定的勳章，標示著58度金門高粱酒跨越一甲子不變的品質承諾。「58白金龍袖珍時光寶盒」不只具備收藏價值，精緻的復刻工藝也看見台灣在語言、設計與文化意識上的變遷史，從掌心便能看見台灣珍貴的歷史記憶。

除了復刻難以收藏的歷代酒款外，「58白金龍袖珍時光寶盒」中引爆藏家期待的「鎮盒之寶」莫過於「鍍金特仕版袖珍瓶」。2019年，為紀念58白金龍奪得舊金山世界烈酒大賽最高榮譽「最佳白酒獎」而推出白金龍鍍金特仕版，當時一上市便造成市場轟動，一瓶難求。

「鍍金特仕版袖珍瓶」正是再現那段金獎時刻的榮耀精神，窯製裸瓶經真空電鍍、高溫烘烤，瓶瓶細緻打造，呈現雙龍霸氣盤踞之美，刻劃出難得一見的酒界工藝之證，不僅是整組禮盒中的視覺焦點，更將收藏價值推向高峰，一次從懷舊到榮耀完整收錄。

