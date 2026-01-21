光寶科強化5G佈局 每股54元公開收購宇智網通

光寶科在重訊記者會表示，公司以核心技術與系統整合能力，持續驅動AI運算、電氣化及智慧能源基礎建設的發展。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）今天表示，董事會通過以每股54元，公開收購宇智網通（6470）已發行普通股，預定最低收購數量為753萬8820股，約佔已發行股份20%，以3769萬4100股為最高收購數量，也就是完全收購，公開收購期間自1月23日起至3月12日止。本次公開收購條件成就，須以實際應賣股數達最低收購數量門檻。

光寶科在重訊記者會表示，公司以核心技術與系統整合能力，持續驅動AI運算、電氣化及智慧能源基礎建設的發展。隨著資料中心持續擴展，不斷推升邊緣運算、AI應用需求，行動網路流量亦同步迅速成長。在此趨勢下，固定無線接入（FWA）與AI優化的無線接取網路（Radio Access Network）成為重要的關鍵技術，不僅提供高速、高品質連接，同時有效管理流量成長，確保大規模部署下維持可靠、低延遲的端到端連接能力。

光寶科認為，透過宇智網通FWA產品、技術、人才，以及其經驗豐富的研發團隊，光寶將進一步提供更完整的5G+連接產品組合，涵蓋路由器（routers）、交換機（switches）、小型基站（AIO）、固定無線接入（FWA）。未來宇智網通能為光寶在5G+ 次世代的網路通訊市場提供先行布局的策略優勢，能以更佳的能力和定位掌握 FWA成長、AI驅動的行動通訊優化、邊緣運算等趨勢所帶來的新應用機會。

