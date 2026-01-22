LTN經濟通》200次斷頭蒸發7.6億 黃立成到底賭什麼？

麻吉大哥自2025年10月中以來已被清算200次，成為幣圈最熱門的話題。（資料照）

黃立成堪稱「清算冠軍」

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成，近來因在加密貨幣市場頻繁斷頭，再度成為市場關注焦點。根據鏈上分析團隊 Lookonchain 監測數據顯示，自 2025 年 10 月中旬加密市場出現劇烈修正以來，截至2026年1月底，黃立成已遭清算超過 200 次，累計損失金額高達 2418 萬美元，約合新台幣 7.6 億元。

Lookonchain 於 2025 年12月在社群平台 X 直言，黃立成堪稱名副其實的「清算冠軍」。隔日更再度發文指出，無論虧損多少，黃立成都能迅速補充資金重返市場。數據顯示，他近期再度向 Hyperliquid 交易所存入 120 萬美元 USDC，並以約 4,100 顆以太幣、價值超過 1,200 萬美元的部位，開出 25 倍槓桿的 ETH 永續多單，清算價距離市價並不遙遠，結果這筆入金又在1月20日的波動中，再度被斷頭。

對此，時事評論網紅「鬼才阿水」反倒表達佩服，認為與其說黃立成屢戰屢敗，不如說是「愈敗愈戰」，展現出戰士性格。他分析指出，關鍵不在勝負本身，而在於黃立成擁有雄厚資本與穩定現金流，能在市場中持續「活下來」。然而，這番說法也點出一個殘酷現實：資金雄厚，並不等於風險消失。

「加密貨幣合約」是一種以加密貨幣為標的的永續期貨合約交易工具，屬於衍生性金融商品的概念。（資料照，路透）

黃立成買的是加密幣衍生商品

外界不禁好奇，究竟是什麼樣的投資商品，能在短時間內吞噬如此龐大的資金？答案並不只是幣價漲跌，而是高槓桿加密貨幣合約這個長期存在、卻經常被低估風險的市場角落。

與一般投資人熟悉的現貨「買幣等漲」不同，黃立成主要操作的是加密貨幣永續合約。這類衍生性金融商品允許投資人以極少的保證金，控制數倍甚至數十倍的曝險金額。只要方向正確，報酬可被迅速放大；但一旦價格反向波動，虧損也會等比例擴張，最終由交易所自動強制平倉。

以 25 倍槓桿為例，標的價格只要出現約 4% 的不利震盪，整個部位便可能瞬間歸零。這種結構使得合約市場的虧損速度，遠快於現貨市場。清算超過 200 次，意味著在行情震盪期間，反覆補保證金、重新進場、再度被平倉，形成高度危險的交易循環。

更致命的是，加密合約市場全年無休，波動快速，清算機制完全自動化，無論投資人身分或資金規模，一旦觸及清算線，毫無轉圜空間。此外，即使長期方向判斷正確，只要中途出現一次足以觸線的反向波動，就會提前出局，根本等不到行情反轉。這也是幣圈老手常說，合約交易不是在賭方向，而是在賭「能不能撐到最後」。

黃立成主要以「以太幣」ETH永續合約為主操作。（示意圖，路透）

高槓桿往往被秒殺

回顧 2025 年下半年，加密市場正值高度不穩定階段。國際利率政策、監管消息與資金流向交錯影響，使短線震盪頻繁放大。這對現貨投資人影響有限，卻對高槓桿玩家極為致命。

值得注意的是，加密貨幣的波動，正與傳統金融市場愈來愈緊密連動。根據《路透》報導，2025 年比特幣歷經多次創高與急跌後，已出現自 2022 年以來的首次年度下跌。分析師指出，隨著散戶與機構資金大量進場，比特幣的價格走勢愈發受到股市情緒、貨幣政策，甚至 AI 類股估值修正的影響。

事實上，2025 年 4 月與 10 月的兩次暴跌，已凸顯比特幣與 AI 類股之間日益升高的相關性。當風險性資產同步修正，高槓桿結構便成為最先被「秒殺」的對象。

這起事件再次提醒投資人，加密市場真正的高風險，往往不在價格本身，而在被包裝成高效率、高報酬的交易工具。當槓桿倍數被拉高，投資與賭博之間的界線，可能只剩下一次震盪的距離。

