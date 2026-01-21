不當工程師了！她靠「副業起步」30歲前成千萬富翁 每天只工作4小時

Luisa Zhou不當工程師建立副業，在30歲前擁有100萬美元資產。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約一名現年36歲的女子，在追求工作與生活平衡的過程中，創造了令人矚目的財務成就，她在工作之餘建立副業，成功讓她在30歲前，擁有資產達100萬美元（約新台幣3156萬元），每天只工作4小時。從名校畢業到創業失敗，再到打造高彈性副業，她用「先苦後甜」換來時間與金錢的自由。

《商業內幕》報導，華裔工程師Luisa Zhou透露，自己從小受到父母教育，重視穩定與安全，包括考好成績、進好大學、找好工作。她依循這條「安全路線」，進入普林斯頓大學取得工程師學位後，進入金融服務公司從事分析工作。然而，從一開始她就感到不適應，「老闆即使工作完成也不讓我提前下班」，企業階級帶來的挑戰感並未讓她滿意。

20多歲時，她認識了一位正在創業的人，並被邀請成為共同創辦人，雖然該創業最終失敗，但讓她累積了募資、業務與市場經驗，也開啟了對非傳統職涯的視野。之後，她進入數位廣告新創公司工作，收入雖然6位數美元（至少約新台幣316萬元），但仍無法滿足她對彈性與生活品質的需求。

Luisa Zhou表示，家庭因素成為她下定決心的重要契機。「那一年爸爸動心臟手術、媽媽罹癌、妹妹眼睛受傷需要長時間休養」，她深切感受到自己無法長時間陪伴家人。這促使她立志建立副業，既能賺錢也能掌控時間。

依循「先苦後甘」的理念，Luisa Zhou在之後2年內，在午休與夜晚努力打造副業，提供輔導培訓與廣告顧問服務。26歲時，營收突破100萬美元；去年營收更超過150萬美元（約新台幣4733萬元），但工作時間比過去更少。她強調，華裔文化的長期思維幫助她堅持下來，「現在的努力，是為了未來能自由掌控生活」。

如今，副業成了正職工作。Luisa Zhou每天只需工作約4小時，並限制自己使用電子產品的時間，每月僅安排兩週電話會議。她能每天花兩小時陪伴德國牧羊犬，並有彈性陪伴丈夫與父母。她表示，「最值得的是，我終於擺脫了時間與金錢的交換束縛。」

