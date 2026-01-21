2026年首季資產配置 凱基銀：掌握關鍵「股6債4」配置

凱基銀行2026第1季全球投資市場展望。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2025年在川普祭出關稅戰與AI熱潮推升大盤動能，全球股市幾乎全線收高。根據凱基銀行發布的2026年第1季全球投資展望，預期全球經濟仍處於溫和擴張、企業盈餘強勁且消費信心穩健，投資人可採「股6、債4」比例配置，相對看好AI供應鏈的美國、中國、日韓台市場。產業部分則看好循環性、聚焦產業輪動機會，如科技、工業、醫療健護、電力等產業。

展望2026年，凱基銀行財富管理處資深協理廖亭亭建議，投資人可從產業面、政策面、市場數據面掌握核心M.A.K.E 4大關鍵因子策略，提前因應變化並布局資產。

請繼續往下閱讀...

政策面（MAGA）方面，凱基銀行分析，川普延續「讓美國再次偉大」的政策，未來包括關稅政策判決結果、美中互動，以及大規模減稅措施，都可能牽動市場情緒。儘管仍有國會政治變數，但川普施政方向預期將更聚焦選民「有感」議題，並強化對稀土、石油、銅等戰略資源的掌控，原物料與避險資產因而具備布局價值。

產業面（AI）方面，凱基銀行認為，AI熱潮已由單純題材推進至生態系成形階段，從算力需求、電力供應到企業營運效率，逐步轉化為實質營運力。針對市場對AI泡沫化的疑慮，凱基銀行指出，無論是AI資本支出占自由現金流比重，或S&P 500預期本益比，與1990年代科網泡沫高峰相比仍有明顯差距，顯示基本面仍具支撐，科技與電力相關公用事業仍是2026年相對看好的標的。

市場數據面（K型經濟）來看，美國消費動能呈現明顯分化。根據國際機構資料，高收入家庭已貢獻近半數美國消費支出，資產上漲帶來的財富效果，成為支撐美國經濟韌性的關鍵。凱基銀行引述 Moodys 報告指出，美國前10%的高收入家庭目前貢獻了全美近50%的消費支出，這股由資產增值帶來的「財富效果」成為支撐經濟韌性的核心。儘管勞動力市場面臨結構性問題，即使勞動市場略有降溫，但高所得族群消費力道，仍有助撐住美股表現。

貨幣政策（Easing）方面，凱基銀行認為，美國聯準會仍維持寬鬆基調，市場預期年底前仍有降息空間，加上未來Fed人事變動可能偏向鴿派，有助支撐債市；同時，中國也透過降準、降息與購債釋放流動性。美中同步寬鬆，將使全球資金環境保持充裕，並有助降低企業融資成本，緩解AI高資本支出帶來的壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法