「最惠國待遇」失靈？韓媒借鏡台灣談判模式 警告南韓「這件事」

韓媒指出，南韓所拿的「最惠國待遇」缺乏具體數字或基準支撐，在川普談判桌上，不是籌碼、而是曝險。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府正展開新一波貿易攻勢，這次瞄準的是記憶體產業。據報導，這是美國首次公開表態，試圖將記憶體製造全面拉回本土，這意味著半導體戰爭已升級到全新層次，包括DRAM、NAND及AI關鍵的高頻寬記憶體（HBM）全數被鎖定，韓國記憶體產業正深陷風暴之中。

韓媒指出，近期台灣與美國談判所換得幾近免關稅的配額安排，且豁免規模與產能掛鉤。但反觀韓國，去年與美國協議拿到的「最惠國待遇」，實際上是「承諾的空洞性」，一旦談判轉為以關稅作為槓桿，這類原則性承諾幾乎無法形成實質保護。在壓力明確、豁免具交易性的談判環境裡，沒有被量化的自信不是籌碼，而是曝險。

據報導，去年美韓達成的貿易聯合事實清單（Joint Fact Sheet） 中，美方承諾將對韓國半導體適用「不會比其他主要競爭者更不利的關稅待遇」，這一措辭等於在文字上維持最惠國待遇（MFN）或不劣於競爭對手的承諾，但其實際執行機制並不明確。

韓媒指出，台灣企業承諾約2500億美元（約新台幣7.9兆元）的美國投資後，換得幾近免關稅的配額安排，且豁免規模與產能掛鉤：建廠期間可達2.5倍，完工後為1.5倍。而這一訊息再清楚不過，南韓僅有「最惠國待遇」身分並不夠，真正重要的是「能拿出多少籌碼，並把籌碼量化」。

此外，對韓國而言，這也是一個危險的先例。因為三星已在德州投資370億美元（約新台幣1.1兆元）興建晶圓廠，SK海力士也在印第安納州投入38.7億美元（約新台幣1224億元）打造先進HBM封裝設施；同時在南韓京畿道龍仁也推動規模高達數百兆韓元的半導體聚落。倘若美方進一步要求追加投資，不僅會推高成本，更可能逐步掏空韓國本土的產業基礎。

但南韓政府的回應仍多停留在口頭，反覆強調最惠國待遇原則，卻沒有具體數字與可對照的基準。韓國總統李在明還淡化美國可能祭出100%半導體關稅的威脅，認為那只是爭取談判籌碼的慣用手法，「重要的是保持專注，堅持既定的政策和原則」。

李在明認為，韓國與台灣合計掌握全球約80%至90%的半導體市場，川普關稅終究會轉嫁到美國消費者身上。

韓媒認為，以川普式談判為主導的環境下，抽象的保證反而是最危險的策略。正如川普在1987年的自傳中所寫：「沒有籌碼就別談交易，關鍵是強化籌碼」。關稅正是川普最慣用的工具，空洞的善意在談判桌上毫無意義。

所幸，韓國並非毫無反制能力。記憶體晶片是美國AI產業的命脈，短期內無法替代來自韓國的 DRAM、NAND 與 HBM；過度加徵關稅，最終只會推高美國科技企業與消費者的成本。這正是韓國真正的談判槓桿，前提是敢不敢用。

韓媒認為，眼下最需要的是決斷力，韓國的最惠國待遇必須轉化為可執行、可驗證的條款，而非停留在原則宣示；關稅豁免應與投資規模、產能與供應鏈貢獻明確掛鉤，並以台灣為對照基準；同時也必須設下防線，避免既有投資被重新包裝，成為未來追加要求的藉口。

記憶體晶片約占韓國出口的30%，是製造業經濟的核心支柱，一旦這個基礎動搖，連鎖效應勢必擴散。川普政府的半導體關稅，並非一時恫嚇，而是一場長期博弈的起手式，在這樣的賽局裡，最危險的策略，正是未經驗證的樂觀。韓媒直言，「最惠國待遇」不是信仰問題，而是執行力的問題。

