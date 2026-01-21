黃金大買家又出手啦 !「這央行」批准購買150噸黃金計劃

黃金短線拉升，最大黃金買家之一的波蘭央行，宣布批准購買150噸黃金的計劃。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕格陵蘭爭奪戰引爆金融市場震盪，黃金價格衝破每盎司4700美元。市場傳出，全球最大的黃金買家之一波蘭國家銀行批准再購買150噸黃金的計畫，以當前市場價格計算，這批計劃中的黃金購買價值接近230億美元（約新台幣7282.9億元），其規模甚至超過巴西、墨西哥等大型經濟體的全部黃金儲備。

據報導，波蘭央行週二表示，這項黃金購買計劃，將使得波蘭的黃金儲備增加到700噸，躋身全球黃金儲備量最大的前10個國家之列。

分析師指出，圍繞格陵蘭島的地緣政治緊張局勢有可能引發嚴重的美國與歐盟貿易衝突，如果問題無法解決，川普威脅，10%關稅將會於今年6月1日開始提高到25%，直到達成格陵蘭的購買協議為止。

據報導，格陵蘭島成為除阿拉斯加（美國擁有）之外，控制北極地區交通的最具戰略意義的地點之一。但川普為奪取格陵蘭島，並不是一時興起或「濫用外交」，而是美國自冷戰以來持續存在的安全需求，與21世紀日益凸顯的資源和地緣政治競爭交織的結果，其背後是極其冷靜且經過深思熟慮的戰略考量。

日媒指出，「格陵蘭島購買計畫」並非川普的單方面提議，它在美國安全史上已有先例。 早在1946年，杜魯門政府（1945-1953年）正式向丹麥提議以1億美元（約新台幣31.6億元）等值的黃金購買格陵蘭島。丹麥拒絕了這項提議，但隨後在美國和丹麥兩國政府的同意下，美國空軍在此建立了軍事立足點。

格陵蘭島對美國的特殊意義，可追溯到冷戰時期。當時從蘇聯射向美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）的最短路線很可能要經過北極圈，因此該島被定位為保衛美國本土的「北方盾牌」。

現今，氣候變遷正從根本上改變北極的地緣政治意義。根據美國國防部發布的《2024年北極戰略》指出，到2030年，北冰洋夏季冰層可能大部分消失。這不僅僅是一個環境問題，意味著先前受經濟壁壘阻礙的連接亞歐大陸的北極航道的全面商業利用和資源開發，如今正成為現實。

日媒直言，在這場大國競爭中，位於北極和北大西洋交匯處的格陵蘭島再次成為美國戰略版圖的中心。市場普遍認為，在高度不確定的環境下，只要格陵蘭僵局未解，相關風險就難以消退，黃金的避險吸引力仍將維持高檔。

