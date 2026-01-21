每堂課收費3688元！研究生靠「教成人學騎腳踏車」創業 爆紅賺翻了

學騎腳踏車是許多人都會經歷的事。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕學騎腳踏車是許多人都會經歷的事，但中國一名研究生小李，過去2年來靠著教導成年人學會騎腳踏車，賺進了25萬至27萬人民幣（約115.2萬至124.4萬元新台幣），讓他實現經濟獨立，案例被報導後引起關注。

中國媒體《封面新聞》報導，小李是上海體育大學研究生三年級的學生，他把「上門教成人騎車」作為創業項目，在2年多時間賺進了25萬至27萬人民幣，教導學員近700人。小李回憶，最初他只是把教騎車當作兼職副業試水溫，沒想到越來越多人來學，才發現市場有這麼大，並透露這門生意的核心客群，是30至40歲的成年人。

小李解釋：「很多人覺得騎自行車是童年必備技能，其實不少成年人因為各種原因從沒學會。」學員的需求主要集中在兩方面：一是通勤剛需，上海很多職場人士，面臨住房與地鐵站間距1至2公里的通勤過渡路段，搭計程車太貴、坐公車不方便，步行每天來回又接近1個小時，學會騎自行車能大幅節省時間。

另一類是「應急需求和技能儲備」，小李解釋：「有些公司組織騎車團體活動，不會騎車的員工只能臨時學習。也有部分小朋友和老年人，作為技能儲備進行學習。」小李介紹，甚至有68歲的老人、博士群等慕名而來，只為彌補童年遺憾。

課程設定上，小李堅持「理論、實務」結合，兩堂課包會，每堂課1.5至2小時，總收費800元人民幣（約3688元新台幣）。前10分鐘講解煞車操作、座椅調整等基礎理論，其餘時間全是實際騎乘教學，邊騎邊糾正動作。

小李解釋，儘管收費看似不低，實則包含了大量隱性成本，「上門教學，往返通勤遠的地方有時要4小時，每個學員的教學時間大概4小時，折算下來每小時200元人民幣（約922元新台幣），都是一對一教學，在體育行業很合理。

在小李看來，成功的關鍵在於發現了被忽視的需求：大家默認成年人都會騎車，卻忘了還有很多人有學習需求。

相關消息經媒體報導後，在網路上引發熱議，也有部分網友對小李所說的獲利金額和學員人數提出質疑。

小李解釋，「近700名學員」是自己與合夥人團隊共同服務的總量，其中他本人帶領3人教練組，實際授課人數為300多人。至於25萬至27萬人民幣是「營收」，還沒扣掉教練人力和車馬費等成本，而且是2年多時間以來的累計營收，折算下來每小時收費約200元人民幣，和一對一體育培訓市場價格持平。

