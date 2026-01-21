他退休金一到手就把房貸全數還清！63歲男子親揭慘痛下場

退休金一到手後，該不該一口氣把房貸全數還清，是許多退休族所面對的理財課題之一。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕毫無保留地照單全收背景條件截然不同的他人成功經驗，反而可能將自己的家庭財務推向困境。日本一名63歲老翁中村先生（化名）看到同事用退休金把房貸都還完了，於是也跟著這樣做，但反而卻陷入老後生活現金流不足的困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享案例，中村先生住在大阪郊外一棟獨棟透天厝，3年前他屆齡退休時，拿到2100萬日圓（約428.4萬元新台幣）的退休金，然後房貸還有1500萬日圓（約306萬元新台幣）沒有還完，究竟該用退休金一次還完房貸，還是慢慢還，他內心陷入了激烈的掙扎。

請繼續往下閱讀...

結果在一次聚餐上，和他同期的同事A先生表示，他在退休金入帳的隔天，就把房貸全部還清了，強調「這才是真正的自由」，周圍的人也紛紛附和：「那才是正確答案」、「沒有負債最好」。這件事成為了中村先生下決定的關鍵。

中村先生回家後與妻子商量。妻子也同意一次性清償房貸。在還完房貸後，他手邊剩下的退休金為 600 萬日圓（約122.4萬元新台幣）；再加上過去的存款，合計約有 1400 萬日圓（約285.6萬元新台幣）的現金。夫妻倆認為「這樣應該沒問題了。」甚至還規劃了一趟小小的海外旅行作為慶祝。

然而，現實卻無情地背叛了中村先生的期待。退休後第3年，「通膨」浪潮首先襲來，隨著食品與水電費飆升，原本預估的生活費膨脹至原先的 1.2 倍。雪上加霜的是，自宅屋頂開始漏水，修繕報價高達 500 萬日圓，遠超預期。此外，妻子的母親需要照護，相關費用也接踵而來。

夫妻倆原本的 1400 萬日圓現金，在短短數年間已不到 500 萬日圓（約102萬元新台幣）。中村先生無奈地說：「房子還在，房貸也已經還清了，可是為什麼，生活卻會困苦到這種地步……。」

但中村先生忽略的是，A先生早在好幾年前就繼承了其已故父母位於大阪市內的商業大樓等龐大資產，但相較之下，中村先生的家庭並沒有這樣的背景。

報導引述財務規劃師分析，指出模仿他人的財務決策，就如同在沒有醫師處方的情況下服用別人的藥。專家提到，日本房貸利率很低，在通膨加速的環境下，現金價值會下滑，實質的負債負擔也會隨之減輕。換句話說，在保留低利率負債的同時，將現金投入具抗通膨能力、且流動性高的股票或黃金等資產進行運用，反而可能才是通膨時代的正解。

再來，專家進一步分析，不動產並不能吃，無論房屋的資產價值多高，都無法在超市換成麵包。老後最重要的，並非不動產的評價金額，而是「現金流」。一旦現金從手中消失，轉化為無法靈活變現的不動產，家庭財務的彈性便隨之喪失。

專家提醒，「一般都是這樣做」、「大家都還了」這種毫無根據的從眾壓力，會在無形之中摧毀老後生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法