500多項穩房市政策失效 網批：中國房市全面崩盤「已無法粉飾」

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局19日發布2025年12月70個大城市房價數據，顯示不僅新屋價格下跌、中古屋價格跌更兇；在2025年全年，在銷售額、銷售面積和投資等3大房市指標方面也全面崩潰。而過去1年，中國各地瘋狂推出500多項穩房市政策，由上述數據來看，證明完全無效。有中國網友直言，「還要怎麼粉飾？數據已經不給任何退路」。

中國國家統計局指出，2025年12月70大城市新屋價格年跌2.7%，創5個月以來最大跌幅；中古屋價格年跌6.1%，創15個月以來最高，而且70大城市中古屋價格全面下跌，包括北京跌8.5%，廣州跌7.8%，上海跌6.1%，深圳跌5.4%，這些還是過去房價最堅挺的一線城市。

在2025年全年，在銷售額、銷售面積和投資等3大房市指標方面也全面崩潰。數據顯示，2025年中國全國新屋銷售額約8.4兆元人民幣（下同，新台幣38兆元），年減12.6%，較2021年的18.2兆元（新台幣82.7兆元）直接腰斬。

此外，2025年中國全國新屋銷售面積8.81億平方公尺，年減8.7%，為連續第二年銷售面積沒有破10億平方公尺。2025年中國全國房地產開發投資年減17.2%；其中，住宅投資年減16.3%。

而過去1年，中國各地瘋狂推出500多項穩房市政策，包括鬆綁限購、降低頭期款比重、調降貸款利率、提供購房補貼等，能用的招數全用了，結果房價繼續跌，成交量繼續萎縮，庫存越堆越高。

更危險的是，中國官方數據本身就「打了折扣」，70大城市房價指數，刻意排除了受災最嚴重的中小型城市，在真實世界裡，這些城市的房價跌遠比70大城市的跌幅還要慘烈。與此同時，銀行的抵押品是房子，房價持續下跌，整個金融體系都面臨壓力。

面對已延燒4年的房地產危機，北京當局似乎束手無策，2025年底甚至對社群網路祭出禁止唱衰命令。但這種掩耳盜鈴的做法，對實際解決問題毫無幫助。英國《經濟學人》近期即刊文，引用中國資產顧問公司Enhance International的報告預測，雖然中國新屋價已跌至10年來最低點，但仍有40%的下跌空間，中國房地產危機恐延至2030年。

