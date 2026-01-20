從金鐘盛事到逃兵爭議：政府檔案「熱搜關鍵詞」有這些

機關檔案目錄查詢網（簡稱NEAR），金鐘獎、逃兵、替代役等都成了熱門搜尋詞。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕許多人可能以為政府檔案查詢平台，只是學者研究歷史才會用的工具？其實，越來越多民眾會透過「機關檔案目錄查詢網」，主動尋找那些與自己生活、歷史記憶、社會議題息息相關的資訊。

保障民眾「知的權利」，是民主社會運作的基石，由國家發展委員會檔案管理局建置的「機關檔案目錄查詢網」（簡稱NEAR），提供民眾和各界查詢全國中央及地方各政府機關、行政法人，以及受政府機關委託行使公權力之個人或團體所管有之檔案目錄資訊。

不論是研究者為了學術研究或想考究一段歷史苦無資料，或是想進一步了解你所關心的社會議題，又或只是想了解一個制度如何運作的脈絡，在這個平台上，只要輸入關鍵字，就能查詢各中央與地方機關所保管的檔案目錄，並可進一步申請閱覽、抄錄或複製。

進入查詢網首頁，就可以看到一串令人玩味的「熱門搜尋詞」，包括金鐘獎、逃兵、公益、光復節、空襲、農業發展、解嚴、替代役。這些看似各自獨立的關鍵字，其實也反映了民眾對於歷史、制度與個人權益的高度關注。

有人查詢金鐘獎，或許是想了解台灣節目審查與文化政策的演變；而去年演藝圈爆發的「閃兵案」也讓「逃兵」成了平台上的熱門關鍵詞；也有人查詢「光復節」、「空襲」、「解嚴」等詞，似乎也透露出研究者、歷史工作者尋找更多原始紀錄進一步了解歷史脈絡。

