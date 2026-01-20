影片曝光！英業達董座化身鼓手 旺年會合體小男孩樂團

英業達董座葉力誠驚喜上台擔任鼓手，並自曝與小男孩樂團成員有30年交情。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達集團今日在南港展覽館舉辦旺年會，由英業達集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領集團公司英業達、英華達、無敵科技等6000名同仁齊聚一堂，葉力誠驚喜合體小男孩樂團，化身鼓手合奏Hey Girl （Netflix影集《影后》片尾曲）驚艷全場，表演結束後贏得滿堂彩。

英業達旺年會今年以「同心協力再創不凡」為主題，象徵英業達面對產業快速變化與 AI 新契機，持續凝聚團隊向心力，並轉化為推動成長的核心動能，在既有基礎上持續突破，創造超越過往的佳績。

英業達本次旺年會活動由阿Ken與楊小黎擔綱主持，總摸彩獎金超過8000萬元來感謝慰勞員工之外，現場安排多組重量級演出嘉賓，包含小男孩、孫盛希、高爾宣、李聖傑接力登台，展現多元音樂風格。

英業達表示，集團於2025年迎來50周年，在跨越半世紀的重要里程時刻，持續突破自我、穩健成長，象徵50年來累積的經驗、信任與實力，正匯聚為推動下一階段發展的關鍵動能。回顧過去一年，集團在營運規模與關鍵業務上持續推進，展現組織韌性與執行成果。

英業達看好50周年是再次出發的起點，2026年將與全球團隊與合作夥伴並肩前行，把此刻凝聚的向心力，轉化為持續突破的動能，穩健邁向下一個成長里程。

