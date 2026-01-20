年節除舊佈新不用跑賣場！特力屋進駐Uber Eats 全台63店上線

特力屋即日起進駐Uber Eats App，各式修繕、收納家飾與生活用品，皆可透過平台即時下單，並針對破千項商品推出優惠，最低下殺至43折，提供便利划算的即時零售體驗。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕瞄準農曆年前「除舊佈新」與年節採買需求升溫，Uber Eats今（20）日宣布，深耕台灣逾30年的居家產業領導品牌特力屋，即日起正式進駐Uber Eats App，全台63家特力屋門市同步上線，超過3800款五金工具、居家修繕、收納家飾與生活用品，皆可透過平台即時下單，並針對破千項商品推出優惠，最低下殺至43折，主打便利又划算的即時零售體驗。

即時零售需求持續擴大，Uber Eats指出，2025年平台上零售「非生鮮」類外送訂單量年增超過3成，顯示消費者對於美食、生鮮之外的多元即時採買需求明顯升溫。此次與特力屋合作，進一步補齊平台非生鮮綜合品類版圖，讓消費者在日常生活場景中，能更快速取得居家修繕與生活所需商品。

Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示，很高興能在新春前宣布與特力屋的合作，讓平台即時零售選項更加完整，也協助特力屋門市透過Uber Eats App的平板與智慧系統串接，優化接單與出貨流程，提升整體營運效率，期待雙方共同打造更便利、多元的外送體驗。

特力屋全台63間門市即日起同步上線Uber Eats App，服務範圍涵蓋台灣本島（不含內湖與新竹店）及離島金門、澎湖地區。上線商品橫跨20大類別，從居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納與各式生活用品一應俱全，讓消費者除了美食與生鮮外送外，也能即時補齊裝潢修繕工具或臨時生活用品需求。

面對年節前居家整理與採買高峰，消費者可透過Uber Eats App即時選購特力屋熱銷的燈具、收納箱、工具、垃圾桶等居家必備品，解決臨時急用的狀況，在忙碌年節中也能輕鬆完成居家整備，以嶄新的生活環境迎接馬年到來。

