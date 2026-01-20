怕老了租不到房子！他年過50歲才買房 「算錯1事」人生直接失控

要買房還是該租房？這個理財上的話題長期來一直沒有標準答案。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕要買房還是該租房？這個理財上的話題長期來一直沒有標準答案。日本媒體指出，不少人聽到「一旦上了年紀，想要租到房子就會變得很困難」的說法後感到不安，因此就會煩惱是否該先買一間房，但專家提醒，若買房不是依靠手中既有的資金，而是憑藉「未來可能領得到的錢」來計算並規劃房貸，一旦發生突發狀況，就可能導致還款計畫全盤失控。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享案例，住在千葉縣的63歲老翁秋山正博，在60歲屆齡退休後，轉為退休後約聘人員的身分在公司任職至今，59歲的妻子仁美則從事兼職工作，2名成年子女皆已獨立。乍看之下，夫妻兩人的生活相當平穩，但實際上，他們每天都被每月的房貸還款所追趕。

這是因為正博在11年前、52歲時才買房，這是因為他過去因工作性質經常調動，因此多為租屋或住在公司宿舍，但某次在和經營出租公寓的朋友閒聊後，有了「一定要有自己的房子」的想法。該名朋友對他說：「老實說，站在房東立場，我會盡量不把房子租給年紀大的租客。」

儘管這段話這並不是針對正博說的，只是朋友以房東角度所說的一句話，但這句話卻深深戳中了正博對老後的不安與危機感，「如果哪天我先走了，至少不能讓太太沒地方住。」

正博於是在千葉縣內找到一棟總價3500萬日圓（約713萬元新台幣）的中古透天厝，當時距離退休還有8年，他認為只要用退休金提前還款就能解決，便以500萬日圓（約102萬元新台幣）作為頭期款，向銀行申請了3000萬日圓（約611萬元新台幣）的房貸。

房貸貸了28年，意味著他將一路還到80歲。不過正博當時計畫：「退休金預估有1500萬日圓（約3053萬元新台幣），應該能在進入年金生活前提前還完。」當時的浮動利率為0.5％，每月還款金額約為9.6萬日圓（約1.95萬元新台幣）。

正博轉為退休後約聘人員後，年收入大砍一半，只剩約350萬日圓（約71.3萬元新台幣），仁美的兼職年收入約100萬日圓（約20.3萬元新台幣），家庭年收合計約450萬日圓（約91.7萬元新台幣），每月實領收入約30萬日圓出頭（約6.11萬元新台幣），這一切都在原本預期之內。

但問題在於，公司因長年業績不佳調整制度，導致實際發放的退休金僅1200萬日圓（約244.5萬元新台幣），遠低於正博原先預期。導致他65歲時，房貸餘額仍高達約1700萬日圓（約346.4萬元新台幣），意味著即便把退休金全數投入，仍然不夠清償。

要在短時間內再準備500萬日圓，不但困難，還會排擠老後生活資金。更雪上加霜的是，日本央行2024年解除負利率政策後，銀行陸續調升浮動房貸利率，秋山家的房貸利息也開始緩步上升，「照這樣下去，每月還款只會越來越高，搞不好領年金後還得繼續背房貸。」

正博無奈地說：「本來是為了安心才買房，沒想到反而讓老後更不安。現在真的會想，如果當初繼續租屋，會不會比較好？」

報導引述財務規劃師分析，指出像秋山夫妻這樣，為了「老後住處安心」而在50多歲買房的人並不少，但這樣的決定，往往忽略了高齡階段特有的3個財務盲點，分別是：「還清房貸的年齡太晚，退休後收入大減」、「退休金與房貸利率都可能不如預期」和「老人並不一定就租不到房」。

專家建議，若已接近退休、卻背負沉重房貸的話，可考慮2大解方，包含「重新檢討換屋與租屋選項」、「以房養老（反向抵押貸款）的可能性」，無論選擇何種方式，只要對老後房貸還款感到不安，都應及早諮詢專業人士，找出最適合自己的解決方案。

