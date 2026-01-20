關稅誰在付？德國研究打臉川普：96％由美國人買單

川普關稅驚人真相曝光。德國智庫稱，實際負擔幾乎全數落在美國本土企業與消費者身上。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕德國智庫最新研究指出，美國總統川普任內對進口商品加徵的關稅，實際負擔幾乎全數落在美國本土企業與消費者身上，而非外國出口商，與美國政府長期以來宣稱「由貿易夥伴買單」的說法形成明顯落差。

德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）僅約4%的關稅負擔由外國企業承擔，其餘高達96%幾乎「完全轉嫁」給美國買方。研究團隊直言，這類關稅「並非對外國生產者課稅，而是對美國消費者徵收的消費稅」，美國進口商與家庭實際上承擔了幾乎全部成本。

基爾研究所指出，外國出口商並未因美國加徵關稅而明顯調降售價。報告指出，去年美國海關稅收增加約2000億美元（約新台幣6.3兆元），實際上等同於「從美國企業與家庭手中抽走2000億美元」。

在現實運作中，美國進口商先行支付關稅，接著只能選擇自行吸收成本、壓縮利潤，或提高售價轉嫁給消費者，而製造商與零售商則成為下一個是否轉嫁成本的關鍵環節。

研究特別分析了巴西與印度的案例。美國去年對2國出口商品祭出高額、廣泛的關稅措施，在稅率提高至50%後，巴西出口商並未大幅下調以美元計價的出口價格；印度的情況亦如出一轍，從最初25%的關稅短時間內提高至50%，出口價格依舊沒有顯著讓步。

研究指出，出口商之所以不願承擔關稅成本，原因之一在於其可將產品轉向其他市場銷售。調整主要發生在貿易量而非價格上。報告寫道，當面臨「維持利潤但銷量下降」與「犧牲利潤以維持銷量」的抉擇時，多數出口商顯然選擇前者。

基於涵蓋約2500萬筆、總值約4兆美元（約新台幣126.5兆元）的貿易交易數據，該研究結果直接挑戰川普政府長期以來的說法。研究人員指出，川普關稅政策的核心論述在於「讓貿易夥伴付錢，同時替美國政府帶來收入，且不增加美國家庭負擔」，但實證結果顯示，情況正好相反，美國進口商與消費者，才是真正為關稅埋單的一方。

