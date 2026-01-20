存款百萬就能安心退休？66歲男說出多數人沒想過的「1關鍵」

退休時要準備多少存款才能安心，日媒以實際例子給出答案。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後到底要準備多少錢，才能真正安心？在通膨高漲時代，退休時至少要2000萬日圓（約新台幣近400萬元）」的說法甚囂塵上，但現實真的是如此。日媒指出，一名66歲男子用700萬日圓（約新台幣近140萬元）的存款，給出了一個與主流想像截然不同的答案，這真實案例顯示，退休後的安全感，未必來自帳戶裡的數字。

據報導，一名居住在日本栃木縣的66歲男性與70歲的妻子同住在自有透天厝，手上現金與存款約700萬日圓；另外，還有每年可領取約100萬日圓（約新台幣近20萬元）的個人年金保險收入，夫妻倆沒有任何投資型資產。從帳面數字來看，其經濟並不算寬裕，但他們卻認為退休資金狀況「剛剛好」。

這名男性還未退休時，就非高收入族群，因此多從事兼職與打工，年收入約250萬日圓（約新台幣近50萬元）。不過，他很早就意識到「技能就是資產」，因此一路累積各種證照，包括居服員資格、大型二種駕照、危險物處理、電工、鍋爐技士與堆高機操作等。他形容「對自我投資毫不手軟」，也正因如此，至今仍能憑藉體力與專業持續工作。

目前他以護理計程車司機的身分，每週工作4到5天，每月仍有約16萬日圓（約新台幣近3.2萬元）的薪資收入；加上本人每月約8.3萬日圓（約新台幣近1.6萬元）的年金，以及妻子每年約72萬日圓（約新台幣近14.3萬元）的年金，家庭每月支出控制在20萬日圓（約新台幣近4萬元）左右。他坦言，自己並沒有強烈的「完全退休」念頭，反而相當有信心能一路工作到75歲，若一切順利，屆時存款有機會累積至1500萬日圓（約新台幣近300萬元）以上。

對於退休後需要多少錢才夠生活，他的答案相當冷靜。他認為，真正完全無法工作的時點之前，只要準備約1000萬日圓（約新台幣近200萬元）的存款應該就足夠，但由於尚未經歷「只靠年金與存款過生活」的階段，他也不諱言未來仍有不確定性。

但他相信，只要還能動、還有知識與技能，自己大概就會繼續工作下去。他提到，「某種意義上，我並不存在真正的退休」，而個人年金保險能依原先規劃順利給付，是支撐安心感的重要因素之一。即便不是終身領取，但在關鍵的退休階段能補上一段現金流，是讓他覺得過去的選擇是對的。

面對對老後充滿不安的現役世代，他給出的建議並非「拚命存錢」，而是把焦點放在健康與人生的投入感上。在他看來，金錢固然重要，但真正決定老後品質的，是是否還能靠自己的能力，過上符合自我價值的生活。

