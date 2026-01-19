好羨慕！越南富豪霸氣送員工160間公寓 原因曝光了

越南農業巨頭黃英嘉萊集團為新建案舉行動土典禮。（圖取自網路）



〔財經頻道／綜合報導〕越媒披露，越南農業巨頭黃英嘉萊集團（Hoang Anh Gia Lai，HAGL）董事長段元德（Doan Nguyen Duc，音譯），將送給160名員工每人一間公寓，感謝他們在公司困難時期所展現的忠誠。每間公寓價值 20 億至 90 億越南盾（約台幣240萬至1080萬），五年內不能轉讓。

綜合《越南快訊》等越媒報導，黃英嘉萊集團18日在波來古市中心的黃金地段，為一項住宅與商業建案舉行奠基儀式，該項目佔地近7000平方公尺，包括一棟樓高22層住宅大樓和一棟商業大樓，共有610間公寓，總投資額6兆越南盾（約台幣72億）。

建成後，有助於滿足中等收入年輕家庭和公務員的住房需求，價格為每平方公尺 2000 萬至 2500 萬越南盾（約台幣2.4萬至3萬）。

奠基儀式後，段元德宣布將拿出160套公寓作為禮物，贈送給那些在公司最困難時期陪伴黃英嘉萊集團的員工。獲得這份特別禮物的員工是為企業貢獻超過10年，協助公司度過危機困難階段的人。每套公寓價值 20 億至 90 億越南盾（具體價值取決於其貢獻），並將受到五年轉讓限制，以確保獎勵發揮其預期作用，並鼓勵員工的長期承諾。

另外，黃英嘉萊也將根據員工持股計畫（ESOP），向在該公司工作超過10年的約240名員工，發放價值8000億越南盾（約台幣9.6億）的公司股份。

根據越媒報導，黃英嘉萊集團曾是越南大型房地產公司，也是寮國、柬埔寨、泰國和緬甸最大的投資者。在經歷了多年的虧損後，該公司於2016年底被迫宣布陷入流動性危機，負債38兆越南盾（約台幣456億）幾乎破產，隨後被迫出售所有可出售的資產，將全部精力集中在農業領域，目前該集團幾乎還清債務並實現獲利。

