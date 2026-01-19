遭港商興訟索賠5千萬美元 富采砲轟：惡意曲解、依法追究

富采回應，港商指控內容諸多不實且惡意曲解，將依法追究。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕香港杰特燈飾（Aurora）指出，已向香港高等法院提起訴訟，針對數名現任、前員工、經理人與LED廠富采（3714）索賠至少5000萬美元（約新台幣15.7億元），追討因相關人等涉及「蓄意奪取公司控制權並掏空公司價值的計劃」而造成的損失；對此，富采回應，指控內容諸多不實且惡意曲解，將依法追究。

杰特燈飾表示，公司已於去年12月24日向香港高等法院提起訴訟，目的在於向針對涉事人員的嚴重不當行為尋求賠償，並保護剩餘資產。

請繼續往下閱讀...

被告包括富采旗下隆達電子（Lextar Electronics）創辦人蘇峯正等人，以及富采內部相關單位。

杰特燈飾主張，相關人等涉及針對公司作出非法共謀行為，違反受託人義務、在知悉情況下收取被挪用公司資產，以及不當利用公司資源等情形。相關行為將原本屬於公司的商業機會與價值轉移至與被告所控制的相關企業，進而削弱並損害公司治理架構，為杰特燈飾及其股東帶來重大損失。

除了在香港提起訴訟之外，杰特燈飾也提到，已向台灣金融監督管理委員會（FSC）及台灣證券交易所（TWSE）提出申訴，要求主管機關依據富采控股數名高級經理人及關聯企業被指控的行為，檢視是否違反上市公司監理與資訊公開要求。

對此，富采回應時強調，已經確認杰特燈飾所聲明的內容，存在諸多不實、明顯錯誤的部分，顯屬混淆是非、惡意曲解；未來若收到本案法院正式送達的訴訟文書，將依法辦理，另針對有心人士意圖影響股價且傷害本公司股東權益之行為，也將依法追究。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法