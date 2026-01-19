供需失衡和內捲失控 中國9家太陽光電龍頭去年慘賠逾1370億

隆基綠能、通威股份等中國9家太陽能光電廠商，估計去年合計虧損超過300億元人民幣，主要因為產業供需失衡、同業削價競爭。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕隆基綠能、通威股份等中國9家太陽能光電廠商，近日陸續揭露2025年預計虧損情況，合計虧損超過300億元人民幣（下同，新台幣1370億元），主要因為產業供需失衡、同業削價競爭。

根據《證券時報》報導，通威股份預計2025年淨損90億元至100億元（新台幣410.7億元至456.4億元），成為目前已披露企業中虧損規模最大的公司。該公司在公告中表示，2025年下半年太陽能板新增裝機規模明顯放緩，產業階段性供給過剩問題仍未緩解，產業鏈各環節開工率下降，同時白銀等核心原物料價格上漲，產品價格持續下跌。

隆基綠能預計2025年淨損60億元至65億元（新台幣273.8億元至296.6億元）。該公司表示，去年第四季銀漿、矽料等成本顯著上升，推高矽片、電池及組件產品成本，在產品價格持續低迷的背景下，經營壓力進一步加大。

愛旭股份預計2025年淨損12億元至19億元（新台幣54.8億元至86.7億元），該公司表示，儘管其ABC組件銷售量較去年倍增，但受產業結構性產能過剩影響，供需失衡局面仍未明顯改善，主要產品價格持續處於較低水準。

除了上述3家公司，本月以來還有6家太陽光電龍頭企業發布2025年預計虧損公告，包括晶澳科技、TCL中環、天合光能、晶科能源、鈞達股份和大全能源。

《財聯社》報導，TCL中環預計2025年淨損82億元至96億元（新台幣374.2億元至438.1億元），為已披露企業中虧損規模第二大的公司；晶澳科技預計虧損45億元至48億元（新台幣205.4億元至219.1億元）。

天合光能、晶科能源等公司雖未披露具體虧損金額，但均表示2025年淨利潤為負。

已發布預計虧損公告的數據顯示，這些太陽光電龍頭企業2025年合計虧損介於289億至328億（新台幣1318.9億元至1496.9億元）之間。

公開資料顯示，自2023年第四季度太陽光電產業普遍進入虧損週期以來，部分太陽光電龍頭企業已連續9季處於虧損狀態。

