獨家》2500億美元信保額度拖垮財政？財金專家：僅需50億美元基金即可達成

〔記者廖家寧／台北報導〕外界擔憂政府承諾提供赴美投資2500億美元信用保證額度會不會拖垮我國財政。資深財金專家試算信保機制經費模型指出，2500億美元的信保額度其實僅需50億美元的基金規模就能達成。據透露，50億美元的基金來源預計由政府與參貸銀行分攤，50億美元若再攤為5年提撥，每年需提撥金額約10億美元左右，「遠低於政府財政可負擔的規模」，另一方面又能引導國內超額儲蓄增加民間投資，對台灣經濟更有益。

匿名資深財金專家指出，2500億美元的信保額度看似鉅額，並非全由政府擔保投資，其實僅需50億美元的基金就能達成，背後機制類似國家融資保證機制，首先將2500億美元的赴美投資規模先拆分成廠商自籌款2成，即500億美元，剩餘8成的2000億美元就向銀行借款，2000億美元融資在信保支持下原則上可保5成，即1000億美元額度，剩餘5成就由銀行機構自行評估放貸。而國家融資機制的承載率是20倍，換算下來，1000億美元的國家融資保證額度僅需50億美元的基金就能達成。

至於50億美元的基金從何而來？據透露，行政院正在討論研擬中，過去融資保證機制的基金來源部分是參貸銀行出資以及國發基金支持，預期可能也會以相似機制辦理，專家指出，況且基金籌設如同投資案，並非一次到位，是逐年逐步設置，若分為5年，一年就是10億美元，遠低於政府財政可負擔的規模。

中山大學財管系特聘教授蔡維哲分析，這次台美協定中政府運用「信貸擔保」機制，其戰略意義正是「疏浚引導」，觀察我國銀行體系每年的超額儲蓄更屢屢衝破4兆元，占GDP17%，如同「金融堰塞湖」，其所累積的巨大「位能」，若能轉化為推動產業升級的資本，透過美國這個全球最大的市場管道釋放，將成為推動台商全球布局的實質「動能」。

