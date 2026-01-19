三星、Sony輸了！電視開1萬小時實測「2品牌」最耐用 高價也不可靠

RTINGS近日公布一項電視耐用性實測結果，2品牌最耐用。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕您買的電視究竟能用多久呢？北美科技產品評測網站RTINGS近日公布一項耐用性實測結果，針對102台不同品牌電視進行長達3年的測試，結果發現，不論價格或品牌，電視故障問題普遍存在，但差異也相當明顯。在電視使用約1萬小時，測試結果顯示，OLED電視的耐用度優於LCD，而品牌方面，以南韓品牌LG與中國品牌TCL的表現最突出。

測試品牌包括Amazon、海信、Insignia、LG、三星、Sony、TCL、東芝Toshiba、Vizio等，這次測試中，電視每天持續開關運作數小時，經過近3年的使用。結果顯示，在累積使用約1萬小時後，共有20台電視完全故障，有24台出現部分故障。

從品牌來看，LG與TCL整體表現最優秀，LG部分LCD型號出現輕微故障，但完全失效數量低；TCL的10台電視中，僅有1台在測試尾聲故障。而東芝、Amazon與Insignia的故障率達100%，不過樣本數有限，無法代表品牌整體耐用性。

RTINGS也特別點出，採用側入式LED背光的LCD電視故障率偏高，原因在於LED多為串聯設計，一旦其中一顆損壞，往往會導致整排或整組背光失效。

從整體表現來看，OLED電視比起LCD電視更耐用，LCD中又以IPS的表現最差，24台機型當中就有15台故障。不過，評測也指出，在一般使用情況下，OLED電視出現螢幕燒掉的機會不高。

有趣的是，價格與壽命之間沒有直接關聯。測試中，部分低價電視全程無故障，而部分高價電視卻率先失效。這意味著消費者選購新電視時，不必過度依賴品牌知名度或高價位。

至於維修性，測試中20台完全故障電視僅修復2台重返測試。故障多發生在保固期外，維修成本與風險過高，不如直接更換。

