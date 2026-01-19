人間煉獄！英媒驚爆伊朗血腥鎮壓1.65萬人慘遭屠殺 醫生哭了

英媒披露，伊朗的抗議行動已造成上萬人喪生。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）從伊朗醫生那裡獲得一份新的報告，報告稱至少有 1萬6500 名示威者死亡，33 萬人受傷，其中大部分是在2天內遭到屠殺，這是伊朗神權政府 47 年來最殘酷的鎮壓。

報導根據醫生的報告指出，大多數死亡事件發生在2天之內，這是伊朗神權政府 47 年來最殘酷的鎮壓，據悉，大多數受害者年齡落在 30 歲以下。

伊朗裔德國眼科醫生、慕尼黑 MED 醫療中心主任帕拉斯特（Amir Parasta）教授告訴《星期日泰晤士報》，這些數據是醫生在 1 月 8 日網路中斷後，通過走私的星鏈衛星終端進行通信收集的數據。

帕拉斯特表示，這次他們使用的是軍用武器，醫生發現傷者頭部、頸部和胸部都有槍傷。他說，至少有700到1000人失去一隻眼睛。他補充，「我與數十名一線醫生交談過，他們都非常震驚，甚至流下了眼淚，這些醫生都是經歷過戰爭的外科醫生。」

報告引述8家主要眼科醫院和 16 個急診室的數據，統計出受傷人數在 33 萬至 36 萬人之間，包括兒童和孕婦。報告顯示，光是德黑蘭一家眼科醫院-努爾診所（Noor Clinic），就記錄約 7000 例眼睛受傷病例。

一位眼科醫生說，大量槍傷造成的眼部損傷使醫院不堪重負。另一位目擊者則稱，德黑蘭一夜之間就進行800多例摘除眼球手術。一位眼科醫生說，「霰彈槍造成的眼部損傷如此之多，我們都不知道該優先救治誰。」

醫療界人士還指出，一些病人因血液短缺而死亡，一位外科醫生表示，安全部隊有時會阻止輸血。許多受傷的抗議者因害怕被捕而不敢去醫院，而一些受傷的病人據稱被安全部隊從手術室帶走。多名目擊者稱，安全部隊將屍體從街頭移走並轉移到其他城市，同時向家屬施壓，要求他們支付巨額款項才能領回遺體。

人權運動者和醫療專業人士認為，實際傷亡人數可能更高。他們表示，由於恐懼、保密以及安全部隊持續存在於伊朗的各個城市，許多死亡和受傷事件都沒有被記錄在案。

由於網路幾乎完全中斷，獨立核實變得越來越困難。《星期日泰晤士報》聯繫了一些逃離伊朗的人。其中一位來自馬什哈德的人說，「請告訴全世界，星期五他們用槍掃射所有人。伊朗伊斯蘭革命衛隊士兵冷血的瞄準人們的頭部。」

