不再等下指令！專家揭未來筆電進化「AI代理」 主動幫你完成這些事

〔記者邱巧貞／台北報導〕被視為全球科技風向球的CES（美國消費性電子展）每年揭示下一階段產業走向。資策會產業情報研究所（MIC）指出，從CES 2026可明確觀察到，指標性筆電大廠正重新定義AI PC的核心戰略，宣告筆記型電腦不再只是單純的運算工具，而轉型為具備主動執行能力的「AI代理平台」。

MIC分析，今年筆電產業正迎來史上關鍵性的戰略轉型。過去市場競爭多聚焦於處理器效能、記憶體容量等硬體規格，如今重心已明顯轉向「運算架構」與「人機互動模式」的根本性重塑。

親赴CES 2026現場觀展的MIC產業分析師陳彥蓉指出，筆電的定位已發生本質改變。它不再只是軟體運行的載體，而是進化為具備「認知引擎」的智慧實體，能夠理解使用者意圖，並將複雜任務拆解後自主執行，展現更高層次的主動性與智能化。

MIC觀察到，「主動式代理」已成為AI PC的核心發展趨勢。相較過往僅能被動回應指令的AI助手，新一代AI PC能深度理解使用者的工作習慣與情境，像是主動完成自動會議轉錄、資料研究分析，以及郵件預撰草擬等任務，大幅提升工作效率。

針對未來發展，陳彥蓉分析，隨著 AI 用戶規模的爆發式成長，企業與個人對「雲端推論成本」及「數據隱私」的擔憂日益增加。

這將驅使運算需求大規模回歸「地端」，預期未來的競爭焦點將集中在「混合AI架構（Hybrid AI）」的優化。「本地運算」負責處理高度敏感的私有數據與需即時反應的任務；「雲端運算」負責處理大數據的全域推論，透過「雲到端」的各司其職，讓筆電成為最懂使用者的數位夥伴。

