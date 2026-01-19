格陵蘭島上外國人哪1國最多？「菲」常重要 圖表看懂各國人角色分配

圖表反映的是格陵蘭島勞動力需求，而不是傳統意義上的移民，這些居民大多是臨時工或合約工，而不是永久居民。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普揚言自2月1日起，對歐洲盟友丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加徵10%關稅，除非美國得以購買丹麥自治領土格陵蘭，歐盟準備930億歐元加稅反制。格陵蘭議題愈演愈大，然而，目前格陵蘭島居民數量約5.6萬人，許多都是來自各國的外國人，根據一項統計，菲律賓和泰國人數最多，主要從事漁業和海鮮加工業。

格陵蘭人口少，對外國勞動力的需求量很大，尤其是在特定行業。漁業和海鮮加工是最大驅動因素。外國人數最多的國家為菲律賓921人、泰國349人、斯里蘭卡121人。

格陵蘭的經濟以漁業和海鮮加工（蝦、比目魚、鱈魚）為主。加工廠經常從東南亞和東歐招募工人，原因如下：

1. 當地勞動力有限。

2. 工作內容具有季節性，對體力需求較高，且需遠距辦公。

3. 菲律賓人和泰國人特別在魚類加工廠和拖網漁船上受僱。

這就解釋了為什麼菲律賓是迄今為止最大的群體。

此外，還有建築與基礎設施的參與國家移工，如波蘭138人、立陶宛26人、羅馬尼亞12人、保加利亞10人、葡萄牙13人。格陵蘭島從國外引進技術工人和半技術工人用於住宅建設、港口設施、機場和公共基礎設施，東歐人通常以定期合約受僱。

在公共服務及專業技術人員涉及國家有德國54人、法國26人、英國28人。格陵蘭島依賴外國專業人士從事醫療保健（醫生、護士）、教育、工程與管理等。許多工人都是臨時輪崗，尤其是在偏遠城鎮。

格陵蘭島具有重要的戰略意義，外國人到此進行氣候研究、冰河學、地質學和礦物學研究。（路透）

研究與學術界（北極科學中心）相關國家包括：美國39人、德國54人、法國26人、中國65人、加拿大19人、瑞典78人。

格陵蘭島具有重要的戰略意義，外國人到此進行氣候研究、冰河學、地質學和礦物學研究，科學家、技術人員和研究生研究人員通常會停留數月到數年。

格陵蘭島也是採礦、能源和戰略利益爭逐的寶地，蘊藏稀土元素鈾等關鍵礦物。

旅遊業正在發展中，包括郵輪、北極旅遊，也需要外籍勞工和員工從事飯店和餐廳業。

