李在明訪中狂簽MOU樂開懷 1週後台獲美晶片最惠國待遇嚇傻了

台灣成功爭取到美國半導體及衍生品關稅最優惠國待遇，台灣成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇，震撼南韓政府及業界。示意圖。（路透）



〔財經頻道／綜合報導〕南韓總統李在明在1月4訪中，雙方簽署14項合作備忘錄（MOU），李在明強調成果超出預期，為修復雙邊關係與擴大合作奠定基礎。沒料到，當時台灣正與美國積極進行關稅談判，並於美東時間15日拍板，台灣還成功爭取到半導體及衍生品關稅最惠國待遇，震撼南韓政府及業界，特別是三星電子及SK海力士高度緊張。南韓青瓦台18日發出聲明，表示已啟動緊急協商機制，強調晶片關稅不會低於他國待遇，盼穩定業界不安情緒。

近期南韓與台灣的關係因電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，在入境或出境資料的國家選項，皆將台灣標註為「中國（台灣）」，引起台灣民眾不滿，政府日前表達遺憾與失望，籲南韓盡速更正，南韓迄今並未做出調整。

港媒曾在李在明訪中之前披露，由於南韓的舉動與日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」的言論，形成鮮明對比，加上南韓對中存在龐大貿易逆差，北京正重啟陷入僵局的2國貿易談判，同時可能鬆綁限韓令，以此獎勵南韓總統李在明在台灣議題上所採取的立場。

南韓總統李在明（右）在1月4至7日訪中，雙方簽署多項合作備忘錄，內容涵蓋科學技術創新、數位技術、中小企業合作等。（法新社資料照）

隨後，南韓總統李在明率領企業界在1月4至7日訪中進行國是訪問，李在明強調成果超出預期，為修復雙邊關係與擴大合作奠定基礎。李在明與習近平會談後見證簽署多項合作文件（約14項），涵蓋科技創新、環境保護、交通及經貿等領域。

李在明呼籲，2國在美妝、文化內容、AI與新興產業等領域發掘合作機會，並舉辦了首場韓中商務論壇。有韓方經濟代表團參加並重點推廣民間企業互動。

李在明稱，此行成果超出預期，為修復雙邊關係與擴大合作奠定基礎。雙方在會談中強調互利共贏，維持友好框架並在共同利益領域推進合作。

沒料到，大約一週後，台美關稅談判於美東時間15日拍板，在232條款的關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最惠國待遇，台灣成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇。加上美商務部長盧特尼克警告，若不赴美投資或增加生產，可能面臨100％高關稅。此事震撼南韓政府及業界，特別是三星電子及SK海力士高度緊張。

南韓青瓦台18日還發出聲明，強調將與美方重啟磋商，並稱華府先前已經承諾，南韓的晶片出口享有「不低於主要競爭國家（即台灣）的待遇」，韓國將確保三星、SK海力士等晶片大廠在美國市場不會比台積電處於更劣勢的位置。南韓政府官員透露，目前前正密切分析台美協議的條款細節，將其視為談判標竿。

