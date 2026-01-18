中國只出口不進口 專家：貿易順差1.2兆美元 將遭致強烈反彈

中國2025年貿易順差達破紀錄的近1.19兆美元，美國《財星》（Fortune）雜誌中文版上海執行主編王昉發文警告，這讓外部環境對中國更加充滿敵意，過去當1個大國持續海量對外輸出產品，而進口幾乎停滯，往往會招致強烈反彈。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國2025年貿易順差年增20%，達破紀錄的1.19兆美元（新台幣37.6兆元），美國《財星》（Fortune）雜誌中文版上海執行主編王昉發文警告，這讓外部環境對中國更加充滿敵意，過去當1個大國持續海量對外輸出產品，而進口幾乎停滯，往往會招致強烈反彈。

文章指出，1名歐洲記者2個月前曾撰文提到：「中國已經不想進口任何東西，不論什麼，它都相信自己能造得更好、更便宜。」這句話被經濟學家、產業分析師等一再引用。

2025年中國出口年增5.5%，以製造業為主。其中，機電產品占出口比重首度超過6成，太陽能、鋰電池、電動車等「新三樣」產品正大規模出口，出口年增率激增約30%。與此同時，2025年中國的進口僅年增0.5%。

中國海關總署副署長王軍將進口不足歸因於「一些國家以各種理由限制高技術產品對中國出口」，但也有分析指出，北京當局基於安全和「自主可控」的考量，也在對高端技術產品的進口設置越來越多的障礙。外媒報導，在美國放寬輝達H200人工智慧（AI）晶片出口中國的限制後，北京當局就要求所有接受國家資金的新建資料中心必須使用國產AI晶片。

分析認為，中國累積巨額貿易順差的原因包括，製造業競爭力提升，政府長期對出口提供扶持政策，以及國內消費和投資不足等。

王昉的文章指出，當（貿易）失衡累積到一定程度，外部壓力會以更激烈的方式倒逼調整，屆時付出的代價往往遠超主動作為的成本。

當1個國家長期維持巨額貿易順差，通常意味了它在國內分配、創新與消費體系中存在著結構性問題，對中國而言，更深遠的代價體現在外部環境上。

一方面，中國房市萎縮後，製造業出口成為緩衝經濟震盪的重要支柱，但對一些貿易夥伴而言，這是以對外失衡換取內部穩定，是把矛盾從國內轉移到國際。另一方面，當歐洲政界討論對中國商品實施更大範圍的懲罰性關稅，當美國兩黨對中國採取強硬立場的態度都一致時，中國長期的營商環境和技術獲取空間，都在被系統性地壓縮。

