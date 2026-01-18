台灣成全球首個232條款優惠國 傳南韓嚇崩急開會

在232條款的關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，台灣成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇，韓企高度緊張。示意圖。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判敲定，在232條款的關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，台灣成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇。加上美商務部長盧特尼克警告，若不赴美投資或增加生產，可能面臨100％高關稅。韓媒18日披露，儘管華盛頓的關稅計劃細節尚不明確，但三星電子和SK海力士等公司預計將受到最大影響，業內人士透露，韓政府官員正準備召開內部會議，評估影響及應對措施。

跟據台美貿易協議，明定未來對台灣半導體適用的「232條款」關稅，將對投資美國的台灣製造商給予獎勵。凡正在美國新建產能的台灣企業，在核准建設期間內，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳「232條款」關稅，超過配額部分則適用較低的優惠稅率；而已完成在美建廠計畫的業者，仍可享有規劃產能最多1.5倍的免稅進口額度。

請繼續往下閱讀...

台美半導體關稅協議的核心是「產量掛鉤關稅豁免」。然而。去年美韓達成關稅協議時，有爭取到一項條款，美方聲明「我們不會對韓國給予比對美半導體貿易量更大的國家（台灣）更不利的待遇」。當時韓國政府解釋，這相當於「對半導體關稅實行有效的最惠國待遇」。

不過，外界指出，美韓協議僅具有聲明性質。目前尚不清楚是否會沿用與台灣相同的投資和生產連動模式，讓三星和SK海力士高度緊張。

尤其，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）再度對半導體業者發出威脅，他16日出席美光紐約州新廠動土儀式後指出，韓國記憶體晶片製造商及未在美國投資的台灣企業，若不承諾增加在美國本土生產，可能將面臨「100％的半導體關稅」。

由於台積電將會增加在美投資，加上台美貿易協議中，在232條款的關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，台灣成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇，也讓韓國感到壓力。

美商務部長盧特尼克警告，韓國記憶體製造商及未在美國投資的台灣企業，若不承諾增加在美國本土生產，可能將面臨「100％的半導體關稅」。（歐新社）

根據韓媒《Korea Herald》18日報導，在華盛頓警告將對外國製造的半導體徵收高額關稅之後，韓國正迅速採取行動，保護其晶片製造商免受再次出現的貿易逆風的影響。此舉被廣泛解讀為針對韓國的科技巨頭。

業內人士週日透露，韓國政府官員正準備召開內部會議，評估擬議措施的廣泛影響。儘管華盛頓的關稅計劃細節尚不明確，但三星電子和SK海力士等公司預計將受到最大影響。

報導說，目前，首爾正密切關注美台半導體合作協議，並將其視為潛在的標竿。根據該協議，台積電承諾向美國直接投資2500億美元，並獲得晶片進口關稅豁免，建廠期間與完成建廠後的產量與關稅豁免掛鉤。

報導強調，對韓國企業而言，這些數字令人矚目。三星和SK海力士能否獲得類似條款尚不明朗，但相關官員表示，他們正在為高風險談判做準備。

更令人擔憂的是，美國總統川普上週簽署了一項公告，對從美國再出口的某些高性能晶片徵收25%的關稅。這項措施依據《貿易擴展法》第232條，針對的是輝達的H200和AMD的MI325X等先進半導體產品。

報導坦言，目前看來，韓國的記憶體晶片似乎被排除在外，但首爾方面並未因此感到放心。韓國政府已與三星和SK海力士展開緊急磋商。業內人士呼籲加強公私合作，以避免對韓國最大的出口產業造成衝擊。

消息人士補充，美國仍然是韓國半導體產業的核心市場。政府和私營部門必須形成統一戰線。我們將迅速採取戰略行動，維護國家利益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法