金龍海嘯！竹市住宅買賣少42％ 預售屋大減77％

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府統計，去年整體住宅市場受央行持續落實信用管制措施，與金融市場放款態度趨於保守影響，買賣移轉量為4760棟，與前年相較減少42.2%，呈現量縮現象。價格方面，房價指數相對以往漲勢已明顯趨緩，顯示市場朝向更為務實、審慎的交易環境發展。

地政處長何憲棋指出，去年竹市建物買賣移轉棟數為4760棟，相較前年8237棟減少42.2%，主要受信用管制措施持續實施及金融機構放款態度趨於保守影響，使新竹市整體市場交易量能明顯量縮，民眾在購屋決策時更加觀望與保守，區域房市進入盤整，市場回歸自住與長期置產基本面。

地政處說，預售屋市場方面，去年預售屋申報數為481件，與前年2168件相較減少77.8%，同樣呈現交易量縮情形，觀察議價空間縮小至 2.5%至3.0%，顯示建案開價與市場期待逐漸接近，交易價格趨於合理。

地政處指出，在價格方面，依據住宅價格指數顯示，114年第2季的季增率與年增率的增幅均已趨緩，顯示價格走勢由過往快速上揚轉為平穩發展。其中，屋齡5年以內的新成屋指數180.26，較第一季減少4.51、而屋齡5年以上的中古屋價格指數仍呈現微幅上揚趨勢，但較113年之前已明顯趨緩，反映買方於出價態度轉向保守，不再積極追價。

在產品類型方面，市場結構在114年第2季出現異動，長期作為交易主流的電梯大樓退居第二，取而代之的是10層以下電梯華廈，以37.06%的佔比首度奪冠。此外，在屋齡選擇上，雖然10年以內的標的仍佔4成以上，但交易重心已緩步向屋齡11年以上的中古屋轉移，顯示買方對不同屋齡物件的接受度正在提高。

