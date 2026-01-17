曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

很多人當外送員的原因包括追求時間和工作地點彈性、賺取額外收入或貼補家用、應對低薪困境等。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人當外送員的原因包括追求時間和工作地點彈性、賺取額外收入或貼補家用、應對低薪困境等等，也有人是體驗生命。1位曾擔任萬事達卡副總裁及任職IBM的高管曼德爾（Jay Mandel），分享跑去Uber Eats當外送員的原因，除了生計考量外，心理治療師也鼓勵他多看看別人是如何生活的。他坦言，從未想過經濟會如此困窘，只感覺許多朋友都和自己處境相同。

《商業內幕》報導，今年48歲的曼德爾說，自己的職業生涯大部分時間都在美國企業從事數位行銷工作。職涯的亮點是在萬事達卡工作8年，一路晉升，最後擔任副總裁，負責全球社群媒體業務。他也曾在IBM工作過，最近則是做過行銷顧問和兼職教授，但收入並不足以維持生計。目前正在籌集資金，準備創業。

請繼續往下閱讀...

他表示，開始打零工的想法來自心理治療師，建議多看看別人是如何生活的，會有很大的幫助。但曼德爾並沒有聽從建議，而是逃避了好幾個月，女朋友及友人也勸他「不應該走到這一步」。

最後，曼德爾決定試一試，終於在去年10月完成第一筆Uber Eats 外送訂單。他提及，一開始就感覺自己對大多數人來說就像隱形人。直到有一次去取貨拿一個蛋糕，結果發現麵包店沒有顧客想要的蛋糕，於是一邊跟麵包店溝通，一邊花了20分鐘跟顧客溝通，想辦法找個替代品。

他回憶，當蛋糕送到時，訂蛋糕的女士臉上表情茫然，既沒有說「謝謝」，也沒有給額外的小費，什麼都沒有。這與曼德爾的認知差太多，他說，「在我以前的工作中，付出額外的努力通常都會得到某種認可。但在送貨這份工作中，我很少感受到這種認可。後來我意識到，這些公司收取如此高的外送費，不該讓顧客承擔小費的責任。」

他強調，在 Uber Eats 的工作經歷受益匪淺，也不覺得自己比其他外送員更優秀，因此盡力保持微笑，希望能帶給別人一絲溫暖。此外，他也從中獲得樂趣，有機會去新的餐廳，探索一些平常根本不會去的地方。

他說，很難弄清楚像自己這樣為了維持生計跑去打零工，同時又想兼顧職業抱負的人，究竟有多少人？失業統計數據並沒有涵蓋像曼德爾這樣從事零工的人。他坦言，從未想過經濟會如此困窘，只感覺許多朋友都和自己處境相同。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法