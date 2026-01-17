美台關稅成為標竿！美曝將與不同國家達成「單獨」半導體關稅協議

美國川普（左）政府將尋求為「不同的國家」達成「單獨的」半導體關稅協議。此前，美國和台灣本週已就晶片關稅達成協議。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一位美國官員表示，美國川普政府將尋求為「不同的國家」達成「單獨的」半導體關稅協議。此前，美國和台灣本週已就晶片關稅達成協議。

一位美國官員周五（16日）在回答有關與台灣達成的協議是否會為晶片關稅設定標準，或者美國是否會與其他國家就行業關稅進行單獨談判的問題時表示：將針對不同國家分別達成協議。

這位官員發表上述言論的前一天，美國商務部發布了一份關於美台貿易投資協議的情況說明書，其中概述了一項關於半導體關稅的雙邊協議。

根據說明書，在批准的建設期內，台灣企業在美國新建半導體產能，可以進口計劃產能的2.5倍，而無需繳納行業關稅。已在美國完成新晶片生產項目的台灣企業，仍可進口相當於其在美國新產能1.5倍的晶片，而無需繳納行業關稅。

晶片關稅協定引發了人們的疑問：它是否會為包括韓國在內的其他國家的晶片製造商設定標準？

週三（14日），川普簽署了一項公告，對某些用於人工智慧 （AI） 的半導體徵收25%的關稅，這些半導體進口到美國後再出口到其他國家。白宮還表示，川普可能會對半導體及其衍生產品的進口徵收「更廣泛的」關稅。總統援引1962年《貿易擴展法》第232條，推出了一系列產業關稅。該法賦予總統權力，當他認為進口商品威脅國家安全時，可以調整進口到美國的商品。

韓國媒體報導，韓國最高貿易代表評估認為，川普政府對半導體徵收關稅的聲明對韓國本土晶片製造商的影響「有限」。貿易部長在結束為期六天的美國之行返回韓國後作出了上述評估。此前，華府方面對韓國最近修訂的旨在打擊虛假和捏造網路資訊的法律表示擔憂。韓國官員表示，「第一階段公佈的措施主要針對輝達和超微的先進晶片，不包括記憶體晶片，而記憶體晶片是韓國本地企業的主要出口產品」。

