眼看以色列與台灣結盟 中國只能「用兩招」報復宣洩

〔財經頻道／綜合報導〕2025年，以色列對中國的「反向人才流失」現象顯著加速，這指的是中國科學家和研究人員大量離開以色列。中國人才從以色列回流，適逢中以關係發生急劇戰略轉變，而這一轉變源於加薩戰爭緊張關係，以及以色列日益與台灣和索馬利蘭結盟有關。

北京當局為報復以色列與台灣日益增加的私密結盟，大量撤回中國在以色列的海外人才、關閉經貿大學分校。《現代外交》（Modern Diplomacy）報導指出，由於中以之間政治緊張局勢升級，中國永久關閉了對外經濟貿易大學（University of International Business and Economics，UIBE）特拉維夫分校；其位於特拉維夫北部佩塔提克瓦（Petah Tikva）的分校也已於2024年9月正式關閉。以色列官員曾自豪地宣稱，這是中國大學在以色列設立的首個分校。

截至2025年中期，在以色列學習的260名中國留學生中，已有約160人離開。中以學術關係也因多種原因而變得緊張。中國科學家、研究人員和知識分子離開以色列的原因各不相同，尤其是在2023年10月加薩戰爭之後。他們的移居主要與當地日益惡化的安全局勢有關。

最令人震驚的是幾所中國在以色列的學術機構關閉，其中最引人注目的是中國大學在特拉維夫的第一所分校經濟貿易大學的關閉。此次關閉是由於中國學者和研究人員在以色列旅行時遇到的困難，以及中以關係緊張所致。

這種緊張關係源自於中國支持哈馬斯和法塔等巴勒斯坦派系和運動，並正式在北京接待他們，以期彌合分歧、團結一致。這導致以色列和中國之間的政治和外交關係出現重大裂痕，尤其是在以色列支持台灣新型多層防空系統（台灣盾）「T-DOM」，並將其與以色列的「鐵穹」系統整合之後。

此外，特拉維夫越來越頻繁接待台灣官員，以及以色列承認位於非洲之角、對中國利益至關重要的索馬利蘭，這些都激怒了中國，並最終導致中以關係惡化。

由於中以兩國關係緊張，中國人才從以色列流失的現象日益嚴重。中以關係降溫的原因在於中國在國際論壇上支持巴勒斯坦的立場，以及以色列對中國技術的日益懷疑，這些因素都影響了學術和技術合作。

由於許多擔憂和緊張局勢，尤其是在以色列於2015年12月26日承認索馬利蘭（索馬利亞的分離地區）之後，中國試圖減少在以色列大學、智庫和研究中心工作的研究人員和學者人數。

這一歷史性舉動激怒了中國，並使以色列成為第一個正式承認索馬利蘭共和國主權國家的聯合國成員國。這激怒中國，並加劇了兩國之間的緊張關係，因為以色列承認索馬利蘭背後還有其他一些戰略考量。

以色列此舉旨在確保在曼德海峽站穩腳跟，以應對胡塞武裝的威脅並監視伊朗的動向。索馬利蘭也宣布有意加入《亞伯拉罕協議》，這引發了中國的擔憂，認為此舉會阻礙中國及其盟友的利益，損害中國的「一帶一路」倡議，以及其在亞丁灣、曼德海峽和霍爾木茲海峽的重要海上計畫。

因此，以色列承認索馬利蘭引發了中國的許多反應，並被視為對中國在敏感的非洲之角地區日益增長的影響力的挑戰。

以色列對台灣的軍事支持以及「T-Dome」防空系統，再加上其與以色列「鐵穹」系統的整合，加劇了中國對特拉維夫日益增長的憤怒，尤其是在台灣總統賴清德於2015年10月宣佈建造多層台灣防空系統（軍事上稱為「台灣盾」）之後，該系統直接受到以色列「鐵穹」系統的啟發。

這種秘密的以台合作激怒了北京，尤其是考慮到許多中國情報和軍事報告都指出以色列和台灣之間存在著密切的技術合作。這種合作包括向台灣轉移由以色列埃爾塔系統公司（ELTA Systems）製造的先進雷達技術，以支援台灣的雷達系統。

中國認為台灣與以色列的軍事合作是對其內政的公然干涉，尤其是在台灣軍方官員秘密訪問以色列協調國防技術整合的消息被揭露後，情況更加複雜。這促使中國官方政府、外交、情報、安全、軍事、學術和教育機構採取切實有效的措施，對以色列支持台灣的行為進行嚴厲反制，以維護其在直接影響範圍內的利益。

此外，以色列支持台灣的行為不僅損害了中國在「一帶一路」倡議中的利益，還透過承認索馬利蘭和支持台灣製造了以色列國內的動盪，加劇中國利益的受損，因為中東和非洲之角地區對中國日益增長的利益至關重要。

