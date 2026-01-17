2500億美元信保由中小信保承擔？經濟部澄清

2500億美元對美投資信保證引起熱議，經濟部澄清，是否由中小信保承擔尚未定案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內企業赴美直接投資，台灣政府傳出將承諾提供最高2500億美元的融資信用保證額度支持，規模恐創史上最大擔保基金，引發外界關注，並點名中小企業信用保證基金最有能力承擔。不過，經濟部澄清，中小及新創企業署並未參與相關談判，旗下中小企業信用保證基金目前也無此規劃。

依外界估算，2500億美元的融資信用保證額度，折合新台幣逼近8兆元，將創下我國史上最大擔保基金規模。外界點名國內三大信用保證機制，包括農業信保、海外信保及中小企信保，可能承擔對美投資放款的信用保證責任；其中以業務屬性而言，市場認為落在「中小信保基金」身上的機率最高。若以信用保證倍數約10倍推算，實際所需擔保資金約為250億美元，仍須政府編列專款預算支應，而中小信保基金財源主要來自經濟部中企署。

請繼續往下閱讀...

不過，經濟部強調，並非僅有外界點名的三大信用保證機制可協助，包含國發會所轄的國家融資保證機制、財政部輸出入銀行等單位也都具備相關能力，到目前為止，沒有拍板確定由中小信保基金負責。

中企署也進一步澄清，台美關稅及經貿協商係由政府整體經貿談判體系與跨部會機制統籌推動，中企署與中小信保基金均未參與相關談判。

中企署指出，中小信保基金營運規模逐年擴大，去年提供超過36.9萬件信用保證，協助企業取得融資金額達新台幣1.7兆餘元，雙雙創下歷年新高。面對國際經貿情勢變化，政府將持續透過多元金融支持、產業輔導及市場拓展等措施，協助中小企業提升競爭力與韌性，相關政策仍以穩健、可行並符合財政紀律為原則，實際內容應以政府正式公布資訊為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法