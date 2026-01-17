排隊等好久！Costco結帳策略大轉彎 正推動「2項重大變革」加快效率

美式賣場好市多（Costco）的顧客整體上並不喜歡自助結帳系統，這也促使Costco在多數門市中撤除自助結帳設備。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的顧客整體上並不喜歡自助結帳系統，這也促使Costco在多數門市中撤除自助結帳設備。儘管Costco逐步淡出自助結帳系統，但並不代表Costco放棄提升結帳效率。事實上，Costco正推動2項措施來加快門市結帳流程，分別是「掃描即結帳」（Scan & Go）技術，以及收銀檯員工先行掃描小型商品。

據《The Street》報導，Costco淡出自助結帳系統的做法，呼應了近期美國零售業的趨勢，包括沃爾瑪（Walmart）與目標百貨（Target）等企業，都已限制自助結帳可結帳的商品數量上限。這些調整一方面是為了降低竊盜風險，避免因掃描錯誤而導致的「非蓄意偷竊」，同時也保留自助結帳給僅購買少量商品的顧客使用。

報導點出，Costco正推動2項措施來加快門市結帳流程，首先是「掃描即結帳」（Scan & Go）技術，因為Costco販售的商品多為大量包裝，體積龐大，在傳統自助結帳機上操作、掃描條碼的話，相對不太方便。

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在2025會計年度第3季的財報電話會議中表示：「我們發現，數位化能大幅提升結帳速度，因此我們也非常積極推動數位會員卡的使用。同時，我們也正在進行一些由Costco主導的『Scan & Go』測試，這些測試在縮短排隊時間、加快交易流程方面，已經取得非常成功的成果。」

Scan & Go需要顧客使用手機上的好市多 App，在購物過程中自行掃描商品，完成結帳後，顧客只需在出口出示一個 QR Code，證明所購買的商品內容即可離店。瓦克里斯補充指出：「我們已經看到了一些非常非常早期的結果，而這結果相當正面，會員也對此表示了極大的接受度。」

在2025會計年度第4季財報電話會議中，瓦克里斯也談到另一項重大結帳流程改革。他表示：「我們改善會員體驗的另一個方式，是在全美所有倉儲門市全面推動升級版結帳技術。」

瓦克里斯進一步解釋，這項技術可讓員工在顧客仍在排隊時，就先行掃描小型與中型的商品。如此一來，顧客抵達收銀台時，商品無須再從購物車中取出，只需完成付款即可。

擁有超過 20 年零售業經驗的專家貝爾馬（Ricardo Belmar）認為，Costco退出自助結帳的決定是正確的。他說：「以我的經驗來看，形狀怪異、尺寸不一的商品，往往讓自助結帳變得麻煩多於便利。」

