退休重回職場、卻被年輕主管公開痛罵！60歲阿伯自尊心完全碎了

〔財經頻道／綜合報導〕在退休之後，選擇展開「第二人生」重返職場的日本人，在近年越來越多，其中不乏轉職的案例。日本媒體指出，日本一名60歲男子佐藤武司（化名）過去曾是大型製造商的部長，拿著高額退休金退休的他，照理衣食無虞，不過他抱持著「自己還能勝任職場」的挑戰精神，在退休之際轉職到物流 IT 公司，擔任「資深顧問」，結果他完全跟不上新公司的做事節奏，更被年輕員工嚴厲斥責，自尊心嚴重受損，最終主動辭職。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，佐藤先生過去擔任部長，帶領數百名部屬，負責數億日圓規模的專案。退休時領到的退休金約 3500 萬日圓（約711萬元新台幣），子女也已成家獨立，他自己的房貸更是全部清償，所以他為老後生活準備的存款充足，因此並不需要為了金錢而工作。

然而，佐藤先生抱持著「自己還能勝任」的挑戰精神，決定不選擇再雇用制度，而在退休之際轉職。他認為自身過去在職場上的經驗，在另一家公司也會被重視，最終選擇了位於東京都內的中型物流 IT 公司，擔任「資深顧問」。雖然年薪下降至現役時的3分之1，但佐藤先生仍想：「如果能在第一線工作並感到有成就感，我就願意接受。」

然而，從上班第一天起，現實就非常殘酷。佐藤先生被安排的辦公桌，正對面是比自己小 20 歲的田中部長。周圍全是20、30多歲的年輕員工，討論的全是 IT 專業術語與英文單字。佐藤先生坦言：「一開始真的很困惑，但我拼命想記住。然而與以前的公司節奏不同，大家運用 AI 迅速完成工作。我只能拼命跟上。」

入職3個月後的例行會議，佐藤先生製作的資料中出現了錯誤，如果以前有部下，或許會有人幫忙檢查，但現在的佐藤先生只是單兵作戰，也因為這樣，他被田中部長大聲喝斥，批評他連這麼簡單的工作都做不好，佐藤先生更在眾人面前被公開羞辱，嚴重貶低其能力，演變成了職場霸凌行為。

田中部長的言語徹底擊碎了佐藤先生的自尊心，一週後他就提交了辭呈。

報導分析，不論任何理由，田中部長的辱罵與人格否定行為都是不可容忍的，符合日本政府定義的職場霸凌，企業也需承擔管理責任。但從現場角度看，儘管現行制度上提供了「高齡者可工作的環境」，實際職場中仍存在諸多課題。像佐藤先生一樣抱持意願入職，但因現場人際關係，其工作意願可能迅速被削弱的案例並不少見。

而在所謂的老後期間日益延長的情況下，退休後是選擇平穩、悠閒地度過，還是像現役時期一樣積極進取地生活，可能成為所有上班族都需要面對的課題。

