真的比南韓好！台灣成全球首國享232關稅優惠 韓媒嚇瘋了

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判敲定，在232條款的關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，台灣成為全球第一個獲得美方承諾最優惠待遇。韓媒16日披露，去年11月，美國向韓承諾在半導體關稅方面，韓國不會比台灣處於不利地位。然而，這項承諾將如何實際執行仍不明朗，即使（台韓）半導體行業的關稅稅率相差1個百分點，也可能造成數千億韓元的貿易額損失，這讓三星電子、SK海力士高度緊張。

韓媒《HankYung》16日報導，美國與台灣簽訂貿易協議。美國商務部在新聞稿中宣布，台灣半導體及科技公司將直接投資 2500 億美元，建設並擴展美國先進的半導體、能源與人工智慧（AI）生產與創新能力，台灣政府另提供2500億美元信用保證，投資美國。

針對備受關注的半導體產業，台美協議明定未來對台灣半導體適用的「232條款」關稅，將對投資美國的台灣製造商給予獎勵。凡正在美國新建產能的台灣企業，在核准建設期間內，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳「232條款」關稅，超過配額部分則適用較低的優惠稅率；而已完成在美建廠計畫的業者，仍可享有規劃產能最多1.5倍的免稅進口額度。

報導說，隨著台美的半導體關稅談判結果曝光，南韓國內半導體產業感到緊張。台灣以在美國投資2500億美元為條件，成功拿到前所未有的關稅豁免。

鑒於韓國半導體對美出口佔比低、記憶體晶片需求爆炸式增長以及美國市場由供應商主導，分析人士認為，此次談判結果對三星電子和SK海力士的短期影響不大。但是，外界擔心，此前美韓協議承諾南韓在半導體關稅方面不遜於其他競爭對手，「但未來可能會出現解讀上的爭議」。

這是因為台美半導體關稅協議的核心是「產量掛鉤關稅豁免」。但是，去年，南韓政府與美國達成關稅協議時，有爭取到一項條款，美方聲明「我們不會對韓國給予比對美半導體貿易量更大的國家（台灣）更不利的待遇」。當時韓國政府解釋，這相當於「對半導體關稅實行有效的最惠國待遇」。

然而，當台灣獲得以其在美產量倍數為基礎的關稅稅率時，情況發生變化。這使得先前的美韓協定是否適用同樣的計算方法變得不明朗。

與台灣相比，有些人指出，美韓協議僅具有聲明性質。目前尚不清楚是否會沿用與台灣相同的投資和生產連動模式，或者美國是否會做出其他決定。一位韓國貿易官員坦言，我們將仔細分析台灣協議，與半導體行業溝通，並與美方進行進一步磋商。

許多人認為，台美協議對韓企的短期影響微乎其微，貿易專家卻擔心，韓國可能立即需要與美國就半導體關稅問題展開新的談判。韓國或許會將「待遇不低於台灣」解讀為對與台灣同類產品享有關稅豁免，但美國可能並非如此。

韓國西江大學教授、國際貿易學會會長許正（音譯）強調，即使半導體行業的關稅稅率相差1個百分點，也會造成數千億韓元的貿易額損失，「我們應該像台灣那樣，明確規定免稅額度和國內產量倍數。」

此外，南韓也越來越擔心，韓企將像台積電一樣進行額外投資，而未能遵守關稅規定可能會導致不利待遇。而且，三星和SK目前正在京畿道龍仁市建造先進的半導體工廠。由於缺乏在美國建造更多工廠的能力，韓國半導體產業擔心美國政府可能會透過關稅來迫使其進一步投資。

三星和SK向美國供應的高頻寬記憶體（HBM）等先進記憶體產品，由於用於人工智慧伺服器和資料中心，很可能免徵關稅。這是因為人們普遍認為，像輝達和蘋果這樣的美國科技巨頭離不開韓國的記憶體產品。

一位業內人士呼籲，政府應該站出來，強調韓國對美投資的貢獻，並強調HBM是構建美國人工智慧數據中心必不可少的戰略資產。

