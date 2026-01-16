藍白紅全抓狂！林修民：台美關稅協商最大輸家是中國

台美關稅協議定案，台灣關稅稅率降至15%。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕科技專欄作家林修民在臉書發文指出，台美關稅談判今天達成協議，在關稅戰中打出漂亮的一仗。反觀中國，伊朗的好朋友中國關稅實際上是47%加25%等於72%，中國再便宜也沒有辦法跟台灣廠商在美國的市場競爭，等於是全面被踢出美國市場，因此，台美這次關稅協商最大的輸家就是中國，難怪台美關稅談判結果公布之後中國馬上跳腳，不意外、中國在台代理人也跟著老闆一起抓狂謾罵。

林修民在臉書發文稱，台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅與日歐韓ㄧ樣調降為15%且不疊加，也是全球首個取得美232條款關稅最優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。這2500億美元由政府提供企業融資的擔保，在關稅戰中打出漂亮的一仗，「結果比我預期重要好」。

他強調，關稅的絕對值沒有意義，重點是要看你的競爭對手。相較於我們的競爭對手日本跟韓國，日本承諾向美國投資5500億美元，投資標的將由美國政府的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定。南韓協議則是對美投資3500億美元，台灣則由民間企業投資2500億美元，這絕對會讓日韓羨慕。

而且，資通訊半導體外，其他產業也受惠，韓美過去因有FTA的關係，以工具機為例，我們在美國市場跟韓國同業競爭就會因為關稅較高比較不利，但現今大家都一樣是15 %的平等條件下，等於是加強了我國產業的競爭優勢。

至於中國部份，林修民說，大家都說中國的關稅是47 %「嫉妒」台灣只有15 %， 事實上大家忘了加上前幾天伊朗的新聞，凡事跟伊朗做生意的國家都要另外再加25 %，所以現在伊朗的好朋友中國關稅實際上是47%加25%等於72%。在這種情況底下，中國再便宜也沒有辦法跟台灣廠商在美國的市場競爭，等於是全面被踢出美國市場。難怪台美關稅談判結果公布之後中國馬上跳腳，不意外、中國在台代理人也跟著老闆一起抓狂謾罵。

此外，資通訊半導體232條的結果也底定，林指出，由於台灣出口美國資通訊加半導體占總額的七成，甚至近年AI的效果還快要到八成，過去幾個月來一直是全台矚目的焦點，這一次協商結果確定我們取得未來最惠國的待遇，等於是立於不敗之地，這對台灣的資通訊跟半導體的廠商等於是吃下了定心丸，解決了所有未來可能不利的因素。

林修民直言，台美這次關稅協商結果最大的輸家就是中國，不只上面對等關稅是15%（台灣）比72%（中國），今天川普總統也簽署了特定的晶片進口美國課25 %關稅，但其實這一條應該稱之為輸往中國的奢侈稅，或者是美國的國防捐。因為那跟台灣一點關係都沒有。

林修民指出，因為這一次課稅種類只限於高階的AI晶片，如果是台灣製造最終輸往美國讓美國AI再偉大就免稅。只有最終目的往中國的才會需要扣25 %的關稅。換句話說、中國就是這一次台美關稅談判結果最大的輸家，難怪中國會連同在台灣的代理人氣急敗壞。

