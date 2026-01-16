台美關稅 15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

台美關稅協議拍板。（圖取自美商務部長盧特尼克X）
〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣爭取到對等關稅降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。
行政院長卓榮泰強調，近10個月來的談判成果得來不易，對等關稅從32%到20%，現在進一步獲得與所有對美國貿易順差國家中的最優惠待遇，這凸顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴。
這份協議對產業的影響、台灣模式與日韓投資差異，一次說清楚，特別是中國輸美稅率高達47％，對中國台商勢必造成衝擊。
15%「不疊加」關稅重點說明
美國對台灣產品的對等關稅稅率降至15%，並不與原最惠國（MFN）稅率疊加。台灣是全球第一個取得此待遇的國家。這項協議讓台灣與日本、南韓等主要經濟體站在同一稅率水準。
在美國232條款（影響國安相關進口課稅）框架下，台灣的半導體與相關衍生產品獲得最優惠待遇保障。
|項目
|說明
|實際影響
|MFN 是否加算
|否
|不會「稅上加稅」
|實際稅負
|直接 15%
|可預測、可報價
|對企業意義
|成本確定
|降低風險溢價
台美關稅協議對產業影響
|產業
|短期影響
|中長期影響
|重點
|工具機／機械
|明顯正面
|正面
|訂單回流最快
|汽車零組件
|正面
|正面
|不再被日韓壓價
|傳統製造
|中性偏正
|中性
|關稅有利但仍看需求
|半導體
|中性
|戰略正面
|232 條款才是核心
|半導體設備材料
|中性
|正面
|跟隨對美投資
|農漁產品
|影響有限
|不確定
|易成談判籌碼
台美關稅協議優於日韓
川普政府給予台灣的條件遠比日韓都好。雖然同樣是投資，表面上關稅都是15%，不過日韓兩國的條件都嚴苛很多，例如日本被要求，政府與企業對美投資須達5500億美元，且須按指定項目為標的，前期利潤須對半分配，又如韓國政府及企業將投資3500億美元，唯有台灣我們是真正的自主投資，全由企業決定、營收，而且沒有年限限制。
中國關稅高於台灣 中國台商影響大
台灣爭取到對等關稅15％且不疊加，陸委會發言人梁文傑強調，未來在此稅率之下，我們的競爭力會相當高。中國出口到美國的傳產稅率大概47％，台灣15％，如果是從事這方面的產業，在中國的台商可能會有一些影響，但具體到底要怎樣做生意？要在哪裡投資？當然是由廠商自己考慮。
