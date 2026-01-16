台美關稅 15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

台美關稅協議拍板。（圖取自美商務部長盧特尼克X）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣爭取到對等關稅降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。

行政院長卓榮泰強調，近10個月來的談判成果得來不易，對等關稅從32%到20%，現在進一步獲得與所有對美國貿易順差國家中的最優惠待遇，這凸顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴。

這份協議對產業的影響、台灣模式與日韓投資差異，一次說清楚，特別是中國輸美稅率高達47％，對中國台商勢必造成衝擊。

15%「不疊加」關稅重點說明

美國對台灣產品的對等關稅稅率降至15%，並不與原最惠國（MFN）稅率疊加。台灣是全球第一個取得此待遇的國家。這項協議讓台灣與日本、南韓等主要經濟體站在同一稅率水準。

在美國232條款（影響國安相關進口課稅）框架下，台灣的半導體與相關衍生產品獲得最優惠待遇保障。

項目 說明 實際影響 MFN 是否加算 否 不會「稅上加稅」 實際稅負 直接 15% 可預測、可報價 對企業意義 成本確定 降低風險溢價

台美關稅協議對產業影響

產業 短期影響 中長期影響 重點 工具機／機械 明顯正面 正面 訂單回流最快 汽車零組件 正面 正面 不再被日韓壓價 傳統製造 中性偏正 中性 關稅有利但仍看需求 半導體 中性 戰略正面 232 條款才是核心 半導體設備材料 中性 正面 跟隨對美投資 農漁產品 影響有限 不確定 易成談判籌碼

台美關稅協議優於日韓

川普政府給予台灣的條件遠比日韓都好。雖然同樣是投資，表面上關稅都是15%，不過日韓兩國的條件都嚴苛很多，例如日本被要求，政府與企業對美投資須達5500億美元，且須按指定項目為標的，前期利潤須對半分配，又如韓國政府及企業將投資3500億美元，唯有台灣我們是真正的自主投資，全由企業決定、營收，而且沒有年限限制。

中國關稅高於台灣 中國台商影響大

台灣爭取到對等關稅15％且不疊加，陸委會發言人梁文傑強調，未來在此稅率之下，我們的競爭力會相當高。中國出口到美國的傳產稅率大概47％，台灣15％，如果是從事這方面的產業，在中國的台商可能會有一些影響，但具體到底要怎樣做生意？要在哪裡投資？當然是由廠商自己考慮。

