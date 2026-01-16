台灣需投資美國5000億美元比南韓多？中經院長打臉闢謠

中經院院長連賢明。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判歷經9個月，今日（16日）與美方達成共識，談妥對等關稅15％且不疊加，企業直接投資2500億美元、台灣政府另提供2500億美元信用保證。然而，消息一出後，有批評者、部分媒體立刻質疑，台灣承諾5000億美元投資太高昂，並與南韓作為比較，質疑台灣投資金額似乎更多，中經院院長連賢明發文闢謠了此說法。

現任中華經濟研究院院長、政大財政學系特聘教授連賢明16日在臉書發文，提及對美投資議題，他表示，「雖然講了很多次，但還是一堆網紅和媒體說台灣承諾5000億美元的投資，超過韓國承諾的3500億美元。」

他進一步指出，台灣協議分成兩個部分，一個是民間直接投資2500億美元，一個是政府協助信用保證2500億美元，「實在不懂這兩個怎麼會相加在一起變成台灣要投資5000億美元」。

連賢明也舉例，假設你打算買1500萬的房子，自備款500萬，向銀行借款1000萬，銀行說你沒有足夠信用，需要父母或其他人擔保這1000萬，結果你說這樣是用2500萬來買這個房子？ 這算數也太神奇了吧。到底有誰這樣買房子。

他解釋並澄清，廠商直接投資2500億美元，政府信用保證2500億美元，「這兩個金額不是互斥的」，也就是說台灣所承諾的廠商直接投資是2500億美元，但政府願意提供信用保證讓這些投資更順利，「並不是兩個加總說總投資金額達到5000億美元」。當然，假設投資順利的話，總投資金額當然有可能超過2500億美元，但沒有承諾5000億美元的投資。

