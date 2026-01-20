LTN經濟通》台海若見兵戎 中國命門在此

中共解放軍研究警告，核反應爐可能成為戰爭時期敵方的主要目標。（路透資料照）

中國核電廠集中在沿海

〔財經頻道／綜合報導〕中國近年大力推進核電建設，商轉與核准在建的核反應爐數量已超過百座，規模居全球之冠。然而，在核電快速擴張的同時，中國軍方與學界也開始正視一個過去較少公開討論的問題：一旦爆發區域衝突，這些高度集中的沿海核電設施，恐將成為戰爭中的高價值攻擊目標，後果不僅攸關中國本身，也可能對周邊國家造成難以承受的外溢風險。

中國人民解放軍陸軍工程大學副教授王鳳山領導的研究團隊，日前在國防技術期刊《指揮控制與仿真》發表論文指出，中國仍處於所謂的「戰略機遇期」，但在複雜多變的國際局勢下，核電站等關鍵基礎設施正面臨真實且持續升高的安全威脅。研究直言，核電廠在戰爭、武裝衝突甚至恐怖攻擊情境中，「不可避免」會成為敵方優先鎖定的戰略目標，一旦防禦失敗，將引發災難性後果。

中國沿海建大量核電廠，可能成為地緣政治衝突下的「標靶」。（圖擷自核能安全委員會）



烏克蘭札波羅熱核電廠 飽受俄軍攻擊

這項研究的重要背景，正是俄烏戰爭對既有國際安全認知的顛覆。過去外界普遍認為，民用核電廠受國際法與核安全規範保護，不會成為軍事打擊對象；然而，歐洲最大核電設施——札波羅熱核電廠在戰爭期間多次遭受砲擊與占領，已徹底打破這項假設。中國研究團隊指出，儘管國際法明確禁止攻擊核電設施，且此舉可能引發難以控制的核災與政治後果，但戰場現實顯示，這些規範在高強度衝突中「極易被忽視」。

研究進一步模擬並評估多種極端情境，包括戰略轟炸機精準打擊、飛彈攻擊甚至核子武器衝擊。分析內容涵蓋直接傷亡規模、反應爐本體與安全系統受損程度，以及放射性物質外洩後，對土地、水源、農業與海洋生態系統的長期污染影響。相關結論也與中俄過去多次聯合聲明相呼應，雙方均警告，在核武國家關係惡化、地緣政治衝突升溫的背景下，核衝突風險正明顯上升。

國軍各型長射程的飛彈系統，最遠射程可達2000公里。（資料照）

福清核電廠距離台灣本島僅162公里

從地理分布來看，中國核電布局的脆弱性尤為明顯。官方數據顯示，中國核電裝置容量已達1.13億千瓦，沿海地區高度集中，並分布於多個地緣政治敏感帶。其中，福建省擁有福清、寧德、漳州等多座商轉核電廠，以及興建中的霞浦核電計畫；福清核電廠距離台灣本島直線距離僅約162公里，幾乎是一海之隔。

相較之下，位於中國北方的實驗反應爐或遼寧核電廠，與台灣距離多在1600公里以上，戰略風險顯著不同。這種「前線化」的核電布局，使福建沿海核設施在任何區域衝突中，都可能同時承擔軍事與環境風險。

更值得關注的是，核災影響並不受國界限制。台灣多位專家指出，若福建核電廠發生重大事故，台灣幾乎無法置身事外。行政院原子能委員會前主委歐陽敏盛即直言，一旦中國沿海核電廠發生嚴重事故，「台灣一定躲不過」。氣象專家、現任環境部長彭啟明也曾表示，在東北季風或梅雨鋒面影響下，放射性塵埃最快約6小時內即可跨越300公里，影響台灣本島。

從距離來看，福清核電廠距苗栗通霄僅162公里，距台北約220公里；漳州核電廠與澎湖不到200公里，與台南、高雄也在300公里範圍內，其接近程度甚至不亞於台灣本島內部核電廠，潛在風險不容忽視。

中國核電快速發展下，外媒也質疑，中國是否有能力和資金來監管上百座核反應爐。（歐新社資料照）

中國對核電廠監管品質 備受質疑

在核安治理層面，外界亦持保留態度。隨著核反應爐數量持續攀升，國際媒體與智庫質疑，中國是否具備足夠資金、專業人力與制度透明度，來有效監管上百座核設施。卡內基國際和平基金會研究員希伯斯指出，中國核電產業高度集中於國家體制之下，政府在財政、技術與電價上全面介入，但制度透明度不足，使外界難以掌握實際運作與安全細節。

匹茲堡大學商學院教授馬達范則指出，中國核電的高速發展一方面建立了完整產業鏈，另一方面也可能因發展過快，累積尚未充分驗證的安全與監管風險。在資訊高度不透明的情況下，這些隱憂究竟能否被有效控管，仍有待時間與現實考驗。

中國近年加速核電廠建設，包括商轉與核准在建造的核電機組超過百台。（歐新社資料照）

